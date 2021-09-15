付凌暉表示，今年以來，隨著國家各地區、各部門堅持房住不炒的原則，房地產行業整體保持平穩態勢。各方面推進房地產調控，抑制市場一些不合理的需求，逐步釋放正常需求。隨著房地產市場製度不斷完善，房地產市場有望保持穩定的發展。

付凌暉指出，1至8月商品房銷售面積，較首7月回落1.1個百分點；商品房銷售額兩年平均增長11.7%，回落1.4個百分點。付凌暉強調，這些情況說明，隨著各方面持續推進房地產市場的調控，促進房地產市場抑制不合理需求，保證正常需求的釋放，同時隨著房地產市場相關製度，多主體供應、多渠道保障、租購併舉的製度不斷完善，房地產市場有望保持穩定發展。

其他報道

華爾街與中國監管機構 擬周四開會討論行業監管、中美關係等議題

小米今晚8時發布小米11T系列 海報顯示新手機螢幕無鏡頭開孔

恒指跌242點 賭股全挫 金沙跌26% 北水連續第2日流入

惠譽：恆大若違約或產生更廣泛影響

匯控Stevenson：中國整頓科技業 該行可受益

習近平不想會面 拜登：「不是真的」

日經：富士康與拜騰的電動車項目暫停

滬指一枝獨秀 以近半日高位收市

iPhone 13系列上線 京東最新預約人數破50萬

債券南向通擬9月24日開通

彭博社：地方政府考慮援助中超球隊 廣東或取得恒大持股

華為被列入美國黑名單 任正非：公司內部更團結 未雨綢繆研究6G

愛爾蘭對TikTok啟動調查 涉及兒童安全和與中國的關聯

內地8月工業增加值、零售、固投遜預期 國統局：經濟保持恢復態勢

國統局：8月各線城市新建商品住宅樓價按年升幅收窄

傳債券南向通今公布 料最快本月底前啟動

澳門加強監管 永利跌33%金沙跌27% 美高梅、永利創上市新低