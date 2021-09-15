國統局回應恒大事件：對整個行業發展影響還需要觀察
文章日期：2021年9月15日 13:00
內媒報道，國家統計局新聞發言人付凌暉在回應涉及恆大集團（3333）的相關問題時表示，一些大型房地產企業運營過程中出現一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。
付凌暉表示，今年以來，隨著國家各地區、各部門堅持房住不炒的原則，房地產行業整體保持平穩態勢。各方面推進房地產調控，抑制市場一些不合理的需求，逐步釋放正常需求。隨著房地產市場製度不斷完善，房地產市場有望保持穩定的發展。
付凌暉指出，1至8月商品房銷售面積，較首7月回落1.1個百分點；商品房銷售額兩年平均增長11.7%，回落1.4個百分點。付凌暉強調，這些情況說明，隨著各方面持續推進房地產市場的調控，促進房地產市場抑制不合理需求，保證正常需求的釋放，同時隨著房地產市場相關製度，多主體供應、多渠道保障、租購併舉的製度不斷完善，房地產市場有望保持穩定發展。
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