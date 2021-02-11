內地續整頓科技行業、澳門加強監管賭業，以及今早內地數據全遜預期，恒指今早低開192點，曾跌最多370點，半日跌242點或0.95%，收報25259點，跌穿20天線(25714.81點)，半日高低波幅280點。成交金額799億元；國指跌59點或0.65%，報9022點。恒生科技指數收報6380點，跌1.87%，跌穿20天線(6503.62點)。