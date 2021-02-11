恒指跌242點 賭股全挫 金沙跌26% 北水連續第2日流入
文章日期：2021年9月15日 12:20
內地續整頓科技行業、澳門加強監管賭業，以及今早內地數據全遜預期，恒指今早低開192點，曾跌最多370點，半日跌242點或0.95%，收報25259點，跌穿20天線(25714.81點)，半日高低波幅280點。成交金額799億元；國指跌59點或0.65%，報9022點。恒生科技指數收報6380點，跌1.87%，跌穿20天線(6503.62點)。
藍籌27隻升，29隻下跌，4隻無升跌。李寧（2331）升3.89%，收報102.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；金沙中國（1928）跌26.49%，收報18.34元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.35%，收報236.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低68點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報228.6元，升1.15%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報33.4元，跌6.96%。
北水南下合計淨流入5.58億元，較上日增加6193.05%，連續第2日流入，累計流入5.67億元。南水北上合計淨流入15.83億元人民幣，終止連續2日流出。
澳門加強賭場監管，摩通下調濠賭股評級，永利（1128）曾跌33%、金沙（1928）曾跌27%，美高梅（2282）、永利創上市新低。
濠賭股半日向下 新濠國際發展（0200）見52周低9.5元，收報9.67元，跌15.77%；美高梅中國（2282）創上市新低，見6.3元，收報6.4元，跌18.68%；澳博控股（0880）見52周低5.74元，收報5.92元，跌15.91%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.98元，收報6.81元，跌24.42%；銀河娛樂（0027）見52周低40元，收報40.95元，跌16.34%；金沙中國（1928）見52周低18元，收報18.34元，跌26.49%。
債券南向通擬9月24日開通。港交所（0388）收報508元，升0.69%。中信証券（6030）收報20.15元，跌2.18%；招商證券（6099）收報12.32元，升2.16%。
彭博社：地方政府考慮援助中超球隊，廣東或取得恒大持股。恒大（3333）見52周低2.82元，收報2.91元，跌2.02%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.93元，收報4.24元，升5.21%；恒大汽車（0708）見52周低3.52元，收報4.02元，升3.61%。
國統局：8月各線城市新建商品住宅樓價按年升幅收窄。另外，大摩：中國房地產行業存風險，包括恒大潛在違約。內房向下，綠城中國（3900）收報11.98元，跌5.37%；寶龍地產（1238）收報5.54元，跌3.32%；新城發展（1030）收報6.22元，跌3.72%；龍光地產（3380）見52周低7.77元，收報7.94元，跌3.64%。
蘋果發布iPhone 13系列。瑞聲（2018）收報40.4元，跌0.37%；舜宇（2382）收報228.6元，升1.15%。
百勝中國（9987）：第三季經調整經營利潤料跌50%至60%。收報456元，跌4.52%。
南早︰網易（9999）削遊戲項目規模。收報126.3元，跌5.61%。
卓悅（0653）與華潤資管訂合作框架協議，拓產業創新。收報0.17元，升0.59%。
黛麗斯國際（0333）全年扭虧膁280萬，不派末期息。收報0.59元，跌1.67%。
騰訊（0700）今回購22萬股，涉資1.04億。收報459.4元，跌2.83%。
華潤置地（1109）8月合同銷售金額按年減25%。收報29.25元，跌0.17%。
破頂股表現
破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見6.93元，收報6.85元，升4.1%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；中國水務（0855）創52周高，見8.71元，收報8.71元，升8.33%；揚科集團（1460）創52周高，見0.9元，收報0.84元，跌4.55%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.66元，收報1.66元，升3.11%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.33元，收報0.285元，跌6.56%。
破底股方面
內房、物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見3.93元，收報4.24元，升5.21%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.93元，收報4.03元，跌0.74%；恒大（3333）見52周低2.82元，收報2.91元，跌2.02%；融創（1918）見52周低15.38元，收報15.72元，跌3.56%；禹洲（1628）見52周低1.23元，收報1.24元，跌3.88%；招商局置地（0978）見52周低0.94元，收報0.96元，跌1.03%；龍光地產（3380）見52周低7.77元，收報7.94元，跌3.64%；雅居樂（3383）見52周低7元，收報7.03元，跌3.57%；時代中國（1233）見52周低6.53元，收報6.56元，跌2.24%；富力（2777）見52周低5.61元，收報5.7元，跌2.4%；花樣年（1777）見52周低0.6元，收報0.61元，跌1.61%。
其他破底股包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見6.3元，收報6.4元，跌18.68%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.98元，收報6.81元，跌24.42%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見23.8元，收報23.9元，跌4.02%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.43元，收報6.46元，跌2.12%；網上車市（1490）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌15.79%；易居企業（2048）創上市新低，見1.4元，收報1.46元，跌2.01%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.6元，收報3.6元，跌5.01%；時代天使（6699）創上市新低，見348元，收報355元，跌1.99%；融信中國（3301）創上市新低，見3.91元，收報3.91元，跌3.69%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.62元，收報0.64元，無升跌；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見16.04元，收報16.18元，跌1.34%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.08元，收報4.09元，跌1.68%；比亞迪電子（0285）見52周低31.55元，收報31.7元，跌4.66%。
異動股
上升異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.2元，升25%；齊合環保（0976）收報1.21元，升11.01%；寶光實業（0084）收報0.083元，升9.21%；中國水務（0855）創52周高，見8.71元，收報8.71元，升8.33%；偉俊集團控股（1013）收報0.095元，升7.95%；聯眾（6899）收報0.48元，升7.87%；飛魚科技（1022）收報0.6元，升7.14%；普天通信（1720）收報0.415元，升6.41%；冠均國際（1629）收報1.04元，升6.12%；開拓藥業（9939）收報79.8元，升6.05%；方正控股（0418）收報0.89元，升5.95%。
下跌異動股，包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.98元，收報6.81元，跌24.42%；美高梅中國（2282）創上市新低，見6.3元，收報6.4元，跌18.68%；澳博控股（0880）見52周低5.74元，收報5.92元，跌15.91%；網上車市（1490）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌15.79%；新濠國際發展（0200）見52周低9.5元，收報9.67元，跌15.77%；包浩斯（0483）收報1.03元，跌15.57%；春立醫療（1858）收報19.72元，跌10.36%。
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