港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 見逾2周低
文章日期：2021年9月15日 11:23
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.07點子至0.06339%，是2021年8月27日後最低，當日報0.06339%。
港元現報7.7783元貶值2點子，曾貶值最多18點子，報7.7799元，亦曾升值最多5點子，報7.7776元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.03643%；1星期HIBOR無升跌報0.03875%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.04804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.14071%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.23732%；12個月期HIBOR升0.04點子至0.33414%。
美元指數現報92.648升值0.025點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.08375%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0204%，連續2日收窄，利差是2021年8月27日後最低，當日差距為-0.0226%。
對上一次連續2日收窄，是2021年9月06日，當日利差報-0.0169%。
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