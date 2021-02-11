港元現報7.7783元貶值2點子，曾貶值最多18點子，報7.7799元，亦曾升值最多5點子，報7.7776元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.03643%；1星期HIBOR無升跌報0.03875%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.04804%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.14071%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.23732%；12個月期HIBOR升0.04點子至0.33414%。

美元指數現報92.648升值0.025點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.08375%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0204%，連續2日收窄，利差是2021年8月27日後最低，當日差距為-0.0226%。

對上一次連續2日收窄，是2021年9月06日，當日利差報-0.0169%。

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