今年的iPhone 13系列包括四款機型，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，屏幕尺寸是5.4英吋、6.1英吋和6.7英吋。

售價方面，iPhone 13 mini售價699美元，iPhone 13售價799美元。蘋果將最低款存儲容量提高一倍至128 GB，增加了512 GB款。iPhone 13 Pro起步價為999美元，13 Pro Max售價為1,099美元起。

其他報道

彭博社：地方政府考慮援助中超球隊 廣東或取得恒大持股

華為被列入美國黑名單 任正非：公司內部更團結 未雨綢繆研究6G

愛爾蘭對TikTok啟動調查 涉及兒童安全和與中國的關聯

內地8月工業增加值、零售、固投遜預期 國統局：經濟保持恢復態勢

國統局：8月各線城市新建商品住宅樓價按年升幅收窄

傳債券南向通今公布 料最快本月底前啟動

澳門加強監管 永利跌33%金沙跌27% 美高梅、永利創上市新低

滬深三大指數低開 人行開展百億逆回購及6000億MLF操作

恒指低開192點 科指跌穿20天線 賭股重挫 恒大系、內房續破底

澳門加強賭場監管 摩通下調濠賭股評級