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iPhone 13系列上線 京東最新預約人數破50萬

文章日期：2021年9月15日 11:01

蘋果召開秋季發布會，發布iPhone 13系列、Apple Watch Series 7、新款iPad、新款iPad mini等新品，當中iPhone 13系列手機備受「果粉」追捧。今早京東頁面上線僅1小時，iPhone 13系列預約人數已突破20萬。截至今早11時，預約人數更已逾50萬。