iPhone 13系列上線 京東最新預約人數破50萬
文章日期：2021年9月15日 11:01
蘋果召開秋季發布會，發布iPhone 13系列、Apple Watch Series 7、新款iPad、新款iPad mini等新品，當中iPhone 13系列手機備受「果粉」追捧。今早京東頁面上線僅1小時，iPhone 13系列預約人數已突破20萬。截至今早11時，預約人數更已逾50萬。
今年的iPhone 13系列包括四款機型，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，屏幕尺寸是5.4英吋、6.1英吋和6.7英吋。
售價方面，iPhone 13 mini售價699美元，iPhone 13售價799美元。蘋果將最低款存儲容量提高一倍至128 GB，增加了512 GB款。iPhone 13 Pro起步價為999美元，13 Pro Max售價為1,099美元起。
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