彭博社：地方政府考慮援助中超球隊 廣東或取得恒大持股
文章日期：2021年9月15日 10:35
恒大（3333）債務危機持續，彭博社引述消息指，省或市級政府正在考慮取得中超球隊的少數股權，其中包括由恒大集團所有的廣州足球俱樂部。
報道指，中國計劃改革職業足球聯賽，由一些地方政府介入，防止足球隊受到企業所有人與日俱增的財務壓力的影響。消息指，援助措施將依據特定的政治和財務狀況而變，可能在年底前出台。
報道指，圍繞恒大的不確定性已影響到廣州足球俱樂部的運營，干擾了一線隊和青年隊的訓練。上周，公司債務危機惡化，俱樂部向地方政府尋求援助。消息指，一種可能的情況是，廣東省政府將取得恒大持有的10%-15%的股權，一家地方政府所有企業將取得剩餘股權。知情人士表示，隊伍也可能會解散。
廣州足球俱樂部、廣東省體育局和中國足協均未立即回覆尋求評論的電話或電郵。
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