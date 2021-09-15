報道指，中國計劃改革職業足球聯賽，由一些地方政府介入，防止足球隊受到企業所有人與日俱增的財務壓力的影響。消息指，援助措施將依據特定的政治和財務狀況而變，可能在年底前出台。

報道指，圍繞恒大的不確定性已影響到廣州足球俱樂部的運營，干擾了一線隊和青年隊的訓練。上周，公司債務危機惡化，俱樂部向地方政府尋求援助。消息指，一種可能的情況是，廣東省政府將取得恒大持有的10%-15%的股權，一家地方政府所有企業將取得剩餘股權。知情人士表示，隊伍也可能會解散。

廣州足球俱樂部、廣東省體育局和中國足協均未立即回覆尋求評論的電話或電郵。

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