第一個調查將檢視TikTok對未成年人用戶數據的處理，以及它是否符合歐盟的嚴格保護規則。第二個則緊跟愛爾蘭隱私事務負責人Helen Dixon表達的關切，她認為「在中國的維護和人工智能工程師」可能會訪問歐盟的一些用戶數據。

Tiktok在一份聲明中表示，「保護TikTok社區的隱私和安全，特別是我們最年輕的成員，是我們的首要任務」，「我們實施了廣泛的政策和控制措施，以保護用戶數據，並對從歐洲傳輸的數據採用得到批准的方法，例如標準合同條款」。Tiktok指，將與愛爾蘭當局合作。

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