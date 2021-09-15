內地8月工業增加值、零售、固投遜預期 國統局：經濟保持恢復態勢
文章日期：2021年9月15日 10:11
國統局公佈，8月份工業增加值按年長5.3%，低過預期的5.8%，7月為按年增長6.4%；8月社會消費品零售總額按年增長2.5%，低過預期的增長7%，及7月的按年增長8.5%。
1-8月不含農戶固定資產投資按年增長8.9%，低過預期的增長9%，首7月累計按年增長10.3%；1-8月房地產投資按年上漲10.9%，首7月累計按年上漲12.7%。
8月末調查失業率為5.1%，與7月的5.1%持平。
國統局稱，國民經濟發展韌性持續顯現，工業生產穩定增長，高技術製造業增長加快，服務業繼續恢復，信息傳輸、軟件和信息技術等現代服務業較快增長，市場銷售保持增長，升級類商品消費較為活躍，固定資產投資平穩增長，製造業和民間投資增長較快，貨物進出口加快增長，貿易結構持續優化；就業形勢總體穩定，青年人城鎮調查失業率下降；居民消費價格總體平穩，工業生產者出廠價格漲幅有所擴大。總的來看，8月份國民經濟繼續保持恢復態勢。
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