按月比較，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海和深圳按月分別上漲0.2%、0.4%和1.0%，廣州由上月上漲0.2%轉為下降0.1%。一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州按月分別上漲0.4%、0.2%和0.5%，漲幅比上月分別回落0.3、0.5和0.1個百分點；深圳按月下降0.4%，連續4個月下降。二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格按月下降0.1%，連續兩個月下降。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，8月份，各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年漲幅總體延續回落態勢。

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