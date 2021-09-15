國統局：8月各線城市新建商品住宅樓價按年升幅收窄
文章日期：2021年9月15日 10:01
國統局公佈，8月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅回落。據測算，8月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.7%和9.1%，漲幅比上月分別回落0.3和0.9個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.4%和3.2%，漲幅比上月均回落0.3個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.8%和1.9%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點。
按月比較，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海和深圳按月分別上漲0.2%、0.4%和1.0%，廣州由上月上漲0.2%轉為下降0.1%。一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州按月分別上漲0.4%、0.2%和0.5%，漲幅比上月分別回落0.3、0.5和0.1個百分點；深圳按月下降0.4%，連續4個月下降。二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格按月下降0.1%，連續兩個月下降。
國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，8月份，各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年漲幅總體延續回落態勢。
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