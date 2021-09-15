澳門加強賭場監管 摩通下調濠賭股評級

新濠國際發展（0200）曾跌最多16.55%，是2011年10月3日後最大跌幅，當日跌幅為17.79%；現低見9.58元，是2016年10月18日9.576元後最低，現報9.68元，跌15.68%。

美高梅中國（2282）曾跌最多18.17%，是2021年3月24日後最大跌幅，當日跌幅為19.62%，今早暫見6.44元，創上市新低，現報6.54元，跌16.9%。

澳博控股（0880）曾跌最多18.47%，是2011年10月3日後最大跌幅，當日跌幅為25.82%，今早暫低見5.74元，是2016年11月18日5.72元後最低，現報5.9元，跌16.19%。連跌5日，暫累計跌1.58元，對上一次連跌5日是2021年8月23日，同時亦是連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年8月23日。

永利澳門（1128）曾跌最多33.63%，創上市以來最大跌幅，今早暫低見5.98元，創上市新低，現報6.48元，跌28.08%。目前連跌5日，累計跌3.1元，對上一次連跌5日是2021年8月19日，同時亦是連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年8月23日。

銀河娛樂（0027）曾跌最多18.28%，是2011年10月3日後最大跌幅，當日跌幅為21.51%，今早暫低見40元，是2020年4月2日39.55元後最低，現報40.9元，跌16.45%。暫連跌5日，累計跌13元，對上一次連跌5日是2021年3月24日，同時，亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年7月29日。

金沙中國（1928）曾跌最多27.86%，創上市以來最大跌幅，今早暫低見18元，是2011年10月6日17元後最低。現報19.82元，跌20.56%，同樣是連跌5日，累計跌7.81元，對上一次連跌5日是2021年7月12日，及連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年7月20日。

昨晚據央視網報道，9月14日，澳門特區政府舉行修改第16/2001號法律《娛樂場幸運博彩經營法律製度》公開咨詢新聞發布會。據介紹，咨詢重點包括經營娛樂場幸運博彩批給數量，批給期限，增加對承批公司監管的法律要求，雇員保障，強化對承批公司、博彩中介人及合作人的審查機製，引入政府代表、推動非博彩元素的項目，社會責任，明確刑事責任及行政處罰製度等9個方面。

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