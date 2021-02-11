恒指低開192點 科指跌穿20天線 賭股重挫 恒大系、內房續破底
文章日期：2021年9月15日 09:25
恒指今早低開192點或0.76%，報25310點，成交金額35億元；國指今早低開68點或0.76%，報9013點。恒生科技指數開市報6425點，跌1.19%。
藍籌26隻升，22隻下跌，12隻無升跌。蒙牛（2319）升2.43%，報48.5元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1%，報40.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；金沙中國（1928）跌14.83%，報21.25元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.59%，報236.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低73點。
恒生科技指數成份股7隻升，16隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報59.7元，升1.44%；跌幅最大的是美團（3690）開市報236.2元，跌3.59%。
恒指進一步遠離10天線(25937.86點)、20天線(25717.32點)；科指跌穿20天線(6505.84點)。
蘋果發布iPhone，13系列。瑞聲（2018）開市報40.65元，升0.25%；舜宇（2382）開市報227.2元，升0.53%。
百勝中國（9987）：第三季經調整經營利潤料跌50%至60%。開市報470元，跌1.59%。
澳門財政司：不再批賭牌副牌，向博企派政府代表預防不利行業情況。濠賭股重挫，新濠國際發展（0200）開市報10.52元，跌8.36%；美高梅中國（2282）開市報7.5元，跌4.7%；澳博控股（0880）開市報6.38元，跌9.38%；永利澳門（1128）開市報8元，跌11.21%；銀河娛樂（0027）開市報44元，跌10.11%；金沙中國（1928）見52周低21.25元，開市報21.25元，跌14.83%。
南早︰網易（9999）削遊戲項目規模。開市報131.1元，跌2.02%。
卓悅（0653）與華潤資管訂合作框架協議，拓產業創新。無成交，報0.169元。
黛麗斯國際（0333）全年扭虧膁280萬，不派末期息。報0.6元，無升跌。
騰訊（0700）今回購22萬股，涉資1.04億。開市報458元，跌3.13%。
華潤置地（1109）8月合同銷售金額按年減25%。開市報29.4元，升0.34%。
破頂股表現
破頂股包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.33元，開市報0.33元，升8.2%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見3.95元，開市報3.95元，跌1.99%；時代鄰里（9928）創上市新低，見4.02元，開市報4.02元，跌0.99%；禹洲（1628）見52周低1.29元，開市報1.29元，無升跌；花樣年（1777）見52周低0.61元，開市報0.61元，跌1.61%；恒大（3333）見52周低2.94元，開市報2.94元，跌1.01%。
其他破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見1.45元，開市報1.45元，跌2.68%；宇華教育（6169）見52周低3.7元，開市報3.7元，跌0.54%；金沙中國（1928）見52周低21.25元，開市報21.25元，跌14.83%；家鄉互動（3798）見52周低2.1元，開市報2.1元，跌1.87%；恒大汽車（0708）見52周低3.53元，開市報3.53元，跌9.02%；平保（2318）見52周低57元，開市報57元，跌1.04%。
異動股
上升異動股，包括，1957，&，Co.（8495）創52周高，見0.33元，開市報0.33元，升8.2%；愛康醫療（1789）開市報9.81元，升2.62%；第一服務（2107）開市報0.87元，升2.35%；醫渡（2158）開市報30.9元，升2.15%；聯邦制藥（3933）開市報5.84元，升2.1%；東方海外（0316）開市報153元，升2%；理想汽車（2015）開市報116.7元，升1.92%。
下跌異動股，包括，永利澳門（1128）開市報8元，跌11.21%；包浩斯（0483）開市報1.1元，跌9.84%；澳博控股（0880）開市報6.38元，跌9.38%；恒大汽車（0708）見52周低3.53元，開市報3.53元，跌9.02%；新濠國際發展（0200）開市報10.52元，跌8.36%；栢能集團（1263）開市報9.15元，跌7.95%；揚科集團（1460）開市報0.83元，跌5.68%。
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