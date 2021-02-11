港股ADR跌193點 夜期低水190點 美期向上亞股個別發展
文章日期：2021年9月15日 08:50
美股向下，港股ADR跌193點或0.76%，報25309點，即月恒指夜期跌133點，低水190點，報25312點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.38%，折合報466.29元；阿里巴巴（9988）跌1.62%，折合報155.73元；美團（3690）跌1.58%，折合報241.12元；匯控（0005）跌0.77%，折合報39.89元；建行（0939）跌0.49%，折合報5.63元。
道期現升0.173%；標期現升0.17%；納期現升0.18%。日股現跌0.64%，韓股現升0.2%，澳股現跌0.64%。
今日焦點股份可留意：
蘋果發布iPhone 13系列。留意蘋果相關股。
百勝中國（9987）：第三季經調整經營利潤料跌50%至60%。
澳門財政司：不再批賭牌副牌 向博企派政府代表預防不利行業情況。
南早︰網易（9999）削遊戲項目規模。
卓悅（0653）與華潤資管訂合作框架協議 拓產業創新。
黛麗斯國際（0333）全年扭虧膁280萬 不派末期息。
騰訊（0700）今回購22萬股 涉資1.04億。
華潤置地（1109）8月合同銷售金額按年減25%。
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