通脹遜預期 道指跌292點 標指、納指6連陰 蘋果跌0.95%
文章日期：2021年9月15日 08:15
美國8月份消費者價格按月上漲0.3%，為7個月來最小漲幅並低於預期，表明部分通脹上行壓力開始減弱，美股向下。蘋果發布新款iPhone、iPad等，收市下跌。標指連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2020年2月27日；納指連跌5日，累計跌336.57點，對上一次連跌5日是2021年7月19日，及連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2021年5月4日。
道瓊斯工業平均指數收跌292點，跌幅0.84%，報34577點。標普500指數收跌25點，跌幅0.58%，報4443點。納斯達克綜合指數收跌67點，或0.45%，報15037點。
高盛跌1.36%，報403.69美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而微軟升0.94%，報299.79元，貢獻道指18點。
科技股方面，蘋果收市報148.12元，跌0.95%，谷歌母公司Alphabet收市報2850.89元，升0.14%，亞馬遜收市報3450元，跌0.2%，Facebook收市報376.53元，升0%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報467點。德國DAX指數收漲0.14%，報15722點；法國CAC 40指數跌0.36%，報6652點；英國富時100指數收跌0.49%，報7034點。