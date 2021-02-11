美國8月份消費者價格按月上漲0.3%，為7個月來最小漲幅並低於預期，表明部分通脹上行壓力開始減弱，美股向下。蘋果發布新款iPhone、iPad等，收市下跌。標指連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2020年2月27日；納指連跌5日，累計跌336.57點，對上一次連跌5日是2021年7月19日，及連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2021年5月4日。