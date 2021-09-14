原材料及勞動力成本高企，令美國通脹在高位徘徊，不過升勢有所降溫。美國8月消費者物價指數（CPI）按年升5.3%，由7月所創的13年高位回落，升幅較7月略低0.1個百分點。按月計算，8月CPI升0.3%，較7月的0.5%升幅有所放緩。剔除波動較大的食品及能源價格，美國核心CPI在8月按年升4%，升勢連續兩個月放緩，較6月所創的近20年來最大按年升幅（4.5%）顯著回落。按月計算，8月核心CPI升0.1%，升幅較7月低0.2個百分點。