美國8月核心通脹升4% 升勢連續兩個月放緩
文章日期：2021年9月14日 21:08
原材料及勞動力成本高企，令美國通脹在高位徘徊，不過升勢有所降溫。美國8月消費者物價指數（CPI）按年升5.3%，由7月所創的13年高位回落，升幅較7月略低0.1個百分點。按月計算，8月CPI升0.3%，較7月的0.5%升幅有所放緩。剔除波動較大的食品及能源價格，美國核心CPI在8月按年升4%，升勢連續兩個月放緩，較6月所創的近20年來最大按年升幅（4.5%）顯著回落。按月計算，8月核心CPI升0.1%，升幅較7月低0.2個百分點。
分析指出，數據或顯示，通脹飆升就如聯儲局官員所預期般只屬暫時，但也可能有其他因素令升勢略為放緩，例如二手車以及旅行相關服務的價格增長放緩，部分可能源於Delta變種病毒抑制了消費者的需求。
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