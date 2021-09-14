卓悅與華潤資管訂合作框架協議 拓產業創新
文章日期：2021年9月14日 20:53
新舊大股東陷糾紛的卓悅控股（0653）公布，旗下Bonjour Technology與華潤資本管理旗下China Resources Capital訂立合作框架協議，雙方同意共同發起合作項目，作為推動China Resources Capital與卓悅集團在產業創新、科技發展的合作基石； 以及打通雙方的創新中心及創業孵化器業務，貫通雙方於大灣區的資源，實現產業、項目、技術、產品的協同效應。
上述的業務合作須待協議雙方訂立正式合作協議方告落實。
卓悅表示，Bonjour Technology以產業數字化創新平台為支撐，形成大數據整合、產業創新孵化服務、科技投資等主要業務。董事會相信，框架協議會進一步促進公司 的持續創新，提高盈利能力。
卓悅今年5月亦曾宣布與華為就有關可能進行之合作事項訂諒解備忘錄，刺激其股價翌日最多升逾1倍。
卓悅今日收報0.169元，升1.8%。
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