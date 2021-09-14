新舊大股東陷糾紛的卓悅控股（0653）公布，旗下Bonjour Technology與華潤資本管理旗下China Resources Capital訂立合作框架協議，雙方同意共同發起合作項目，作為推動China Resources Capital與卓悅集團在產業創新、科技發展的合作基石； 以及打通雙方的創新中心及創業孵化器業務，貫通雙方於大灣區的資源，實現產業、項目、技術、產品的協同效應。