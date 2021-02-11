黛麗斯全年扭虧膁280萬 不派末期息
文章日期：2021年9月14日 20:21
黛麗斯國際（0333）宣布，截至今年6月底止全年收入按年升15.5%，至14.28億元，股東應佔溢利279.9萬元，去年同期錄虧損7724萬元。每股盈利0.011元，不派息。
年內以金額計，美國市場的銷售額佔集團銷售總額75%；歐洲市場佔15%；其餘市場則佔10%。供應方面，在東南亞的海外產能比例佔全球產能 的67%，而國內則佔餘下的33%。
期內黛麗斯收取中國及香港政府的政府補助共1185.7萬元，當中666萬元為香港「保就業」計劃補貼。對比去年收取補貼為219.6萬元。今年收取的補貼當中，約666萬元為香港「保就業」計劃補貼。連同370萬元香港投資物業重估收益，帶動黛麗斯其他收入淨額，由去年的880萬元，增加至今年度的5660萬元。
其他報道
澳門財政司：不再批賭牌副牌 向博企派政府代表預防不利行業情況
國務院：加強網絡文明建設 深化公眾號、直播帶貨不文明問題治理
恒指跌311點 失20天線 恒大急挫 科技、金融、內房股下跌 北水轉流入
新加坡黃循財：中國落實「雙減」 對淡馬錫及GIC相關投資有影響
Keyence創辦人身家3000億 取代UNIQLO創辦人成日本首富
瑞士寶盛私銀：中國監管政策令海外投資者卻步 情況近30年所未見