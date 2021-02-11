年內以金額計，美國市場的銷售額佔集團銷售總額75%；歐洲市場佔15%；其餘市場則佔10%。供應方面，在東南亞的海外產能比例佔全球產能 的67%，而國內則佔餘下的33%。

期內黛麗斯收取中國及香港政府的政府補助共1185.7萬元，當中666萬元為香港「保就業」計劃補貼。對比去年收取補貼為219.6萬元。今年收取的補貼當中，約666萬元為香港「保就業」計劃補貼。連同370萬元香港投資物業重估收益，帶動黛麗斯其他收入淨額，由去年的880萬元，增加至今年度的5660萬元。

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