他指出，在諮詢內建議政府委派代表，是以承批公司作為派駐關係，此舉旨在發揮更大監察權，保障產業發展，及預防不利博彩業發展的情況發生。至於建議增加澳門永久居民持股，有當地媒體問及是否與近期中美關係緊張有關，他在會上並無回應。他重申，今次諮詢談論的幸運博彩牌照批給，並沒有設有網上博彩，原因是現有批給涉及旅遊、餐飲等實體經濟元素，因此要看長線，不宜只看短期利益，否則恐得不償失。將來博彩公司要將利潤分成時，他認為，由於涉及特殊的合同、涉及大量資金、投資，因此在政府會確保博彩公司有足夠財力履約下讓博企分成，並非阻上正常商業行為及合理利潤分配。

另在諮詢內，建議增加中介人對非法存款的刑責，並以博彩公司作為承責主體方面，李偉農指出，將來在新的環境下，不單對中介人的資格進行審查，博彩牌照承批人及參與人均需遵守法律，合法經營，今次修法在於完善經營。被問及今次諮詢並沒有提及賭稅方面，他稱，賭稅調整與否，需審慎處理。

其他報道

【賈文清專欄】Mirror IG的賺錢策略

渣打：理財通擬與多間內地銀行合作

國務院：加強網絡文明建設 深化公眾號、直播帶貨不文明問題治理

潤地8月合同銷售金額按年減25%

澳門政府修改《博彩法》進行公眾諮詢

大灣區航空未開航 空姐制服率先曝光

恒指跌311點 失20天線 恒大急挫 科技、金融、內房股下跌 北水轉流入

新加坡黃循財：中國落實「雙減」 對淡馬錫及GIC相關投資有影響

Keyence創辦人身家3000億 取代UNIQLO創辦人成日本首富

瑞士寶盛私銀：中國監管政策令海外投資者卻步 情況近30年所未見

涉嫌盜取騰訊關係鏈 字節跳動：屬謠言 法院已立案

新批按保連跌3個月 新取用按保續創新高

調查：95%送餐專員自主送餐工作的彈性

滬指終止三連升 兩市成交額破1.5萬億人幣

中國政府據報安排聯合工作組進駐恒大「摸底」 擬為潛在重組做準備