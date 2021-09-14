澳門財政司：不再批賭牌副牌 向博企派政府代表預防不利行業情況
文章日期：2021年9月14日 18:44
澳門經濟財政司司長李偉農今午就修改《博彩法》進行公眾諮詢的記者會上表示，澳門需要維持一定賭牌數量及規模，維持稅收，支持民生福利及建設，但是非無限膨脹，在新的賭牌批給下是否維時20年，則要聽取公眾意見。諮詢文件明文禁止轉批給（副牌），目的是維持博彩業規模的穩定性，在沒有轉批給下，究竟發多少賭牌，則要聽公眾意見。如果在諮詢前設定數目，就不用諮詢。
他指出，在諮詢內建議政府委派代表，是以承批公司作為派駐關係，此舉旨在發揮更大監察權，保障產業發展，及預防不利博彩業發展的情況發生。至於建議增加澳門永久居民持股，有當地媒體問及是否與近期中美關係緊張有關，他在會上並無回應。他重申，今次諮詢談論的幸運博彩牌照批給，並沒有設有網上博彩，原因是現有批給涉及旅遊、餐飲等實體經濟元素，因此要看長線，不宜只看短期利益，否則恐得不償失。將來博彩公司要將利潤分成時，他認為，由於涉及特殊的合同、涉及大量資金、投資，因此在政府會確保博彩公司有足夠財力履約下讓博企分成，並非阻上正常商業行為及合理利潤分配。
另在諮詢內，建議增加中介人對非法存款的刑責，並以博彩公司作為承責主體方面，李偉農指出，將來在新的環境下，不單對中介人的資格進行審查，博彩牌照承批人及參與人均需遵守法律，合法經營，今次修法在於完善經營。被問及今次諮詢並沒有提及賭稅方面，他稱，賭稅調整與否，需審慎處理。
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