美資喜鵲明攻港 零佣送美股撼富途
文章日期：2021年9月14日 18:19
香港證券市場競爭激烈，美資MICT旗下喜鵲證券（Magpie）明天正式攻港，以港股永久零佣金、送美股、免費實時串流報價等手段作招徠，將推出自家手機應用程式（App）證券交易平台以及一系列迎新優惠，欲撼富途（美：FUTU）等其他網上券商，目標一年內吸納至少10萬客戶。
喜鵲推出迎新優惠，優惠期內新客戶開戶存入1萬港元，並完成一次交易，即可獲贈1股Twitter（價值約470港元），首5000名開戶更可額外獲得1股Burberry（價值$200港元）。另外，完成指定任務連環獎賞環球市場股票，包括於60天內維持日均資產淨值達1萬港元，並額外完成一次交易，可獲贈1股eBAY（價值550港元）；邀請三位朋友開戶，可獲兩股Aston Martin（總值400港元），最多可獲6股。
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