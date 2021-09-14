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美資喜鵲明攻港 零佣送美股撼富途

文章日期：2021年9月14日 18:19

香港證券市場競爭激烈，美資MICT旗下喜鵲證券（Magpie）明天正式攻港，以港股永久零佣金、送美股、免費實時串流報價等手段作招徠，將推出自家手機應用程式（App）證券交易平台以及一系列迎新優惠，欲撼富途（美：FUTU）等其他網上券商，目標一年內吸納至少10萬客戶。