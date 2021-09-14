北向通現不能見證開戶，林遠棟相信客戶需求存在，不會影響客戶對北向通的興趣，期望監管機構會有新消息，他又指有客戶已在渣打中國有賬戶，因此已有客戶基礎，他期望監管當局會有新的消息。對於業務的帶動，他期望未來4年在大灣區財富管理收入可增加3倍，另會在大灣區內聘1500名員工

江碧彤表示，開通初期將有100隻南向通產品，六成是股債混合基金，另包括外匯和存款產品。北向通則提供股債基金和理財產品。該行在南向通和北向通皆有與基金公司簽訂獨家分銷協議，分別設計投資未來概念，如電動車、智慧城市、數碼教育、ESG等，以及投資新經濟概念，如新消費、新能源、新基建等的基金。

記者：歐陽偉昉

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