渣打：理財通擬與多間內地銀行合作
文章日期：2021年9月14日 18:26
跨境理財通實施細則上周公布，渣打（2388）大灣區行政總裁林遠楝表示，該行已向監管機構提交業務申請，有信心做到首批開業的銀行，開通初期會只會與渣打中國合作。渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤指，該行會採取「一對多」模式，正在與多間潛在的內地銀行商討成為伙伴銀行，將在第四季有更多公布。
北向通現不能見證開戶，林遠棟相信客戶需求存在，不會影響客戶對北向通的興趣，期望監管機構會有新消息，他又指有客戶已在渣打中國有賬戶，因此已有客戶基礎，他期望監管當局會有新的消息。對於業務的帶動，他期望未來4年在大灣區財富管理收入可增加3倍，另會在大灣區內聘1500名員工
江碧彤表示，開通初期將有100隻南向通產品，六成是股債混合基金，另包括外匯和存款產品。北向通則提供股債基金和理財產品。該行在南向通和北向通皆有與基金公司簽訂獨家分銷協議，分別設計投資未來概念，如電動車、智慧城市、數碼教育、ESG等，以及投資新經濟概念，如新消費、新能源、新基建等的基金。
記者：歐陽偉昉
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