國務院：加強網絡文明建設 深化公眾號、直播帶貨不文明問題治理
文章日期：2021年9月14日 17:56
新華社報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加強網絡文明建設的意見》，要求加強網絡空間思想引領、加強網絡空間文化培育、加強網絡空間道德建設、加強網絡空間行為規範、加強網絡空間生態治理、加強網絡空間文明創建、組織實施八個部分。
其中，加強網絡空間生態治理部分指出，要進一步規範網上內容生產、信息發布和傳播流程，深入推進公眾賬號分級分類管理，構建以中國互聯網聯合闢謠平台為依託的全國網絡闢謠聯動機制。深入推進「清朗」、「淨網」系列專項行動，深化打擊網絡違法犯罪，深化公眾賬號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，開展互聯網領域虛假信息治理。
另外，亦要加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施，加快制定修訂並實施文化產業促進法、廣播電視法、網絡犯罪防治法、未成年人網絡保護條例、互聯網信息服務管理辦法等法律法規。創新開展網絡普法系列活動，增強公民法律意識和法治素養。
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