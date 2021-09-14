對廣告界而言，IG是傾向以個人形象、輕便方式宣傳產品，適合由KOL賣廣告，而FB則靠媒體去介紹。AdmanGO公布過3-4月的香港廣告市場數據，IG逾六成開支是由KOL主導，FB則近八成由媒體主導。雖然目前花在IG的廣告開支遠不及FB，只到FB的三成多，但顯然正追趕中，同期FB廣告開支的按年增幅不及四成，而IG卻達近七成，相信趨勢會繼續擴大。正好VS Media近日也出了報告，指近八成受訪者覺得只要KOL的內容夠過癮，間接賣廣告亦無妨，其中與KOL Coffee合作過的公司，追蹤人數至少升兩成。經營好個人形象，然後偶爾藉此出貨，恐怕是未來十年的黃金期。

尤其做得好的相信非Mirror莫屬。據AdmanGO數據，以廣告開支計，Coffee亦只是屈居第二，第一是由姜濤穩坐，甚至以大比數拉開，幾乎是Coffee的雙倍。姜濤受歡迎人盡皆知，然而值得一提的是Mirror的策略是分成12子，似是一體，又各有性格，既可受惠於整體男團的聲勢，又可各自為互相競爭的品牌賣廣告，而不覺違和。成本可以集中，卻可賺盡不同品牌的利潤，難怪成為小小超的掌上明珠。

例如保險業中，保誠選了教主Anson Lo與Anson Kong，同時宏利可找Edan去配吳君如；電子支付中，八達通請了Ian賣廣告，Tap&Go則揀了Edan ；又如各大銀行中，匯豐財雄勢大用姜濤，渣打有Anson Kong、DBS揀Lokman、花旗則相中Jeremy。畢竟12子中有紅有未紅，豐儉由人，亦可按自己想要的形象來選取角色，對渴望有年輕偶像的廣告商來說，絕對是福音，為了與行家打對台只會繼續下重本宣傳，而電盈（0008）便成為大贏家。

回到IG與FB之爭，今年上半年12子全是以IG宣傳品牌多於FB，其中最受歡迎的姜濤與教主，均有六成多的情況是在IG提及品牌，FB則三成多，唯獨以男團名義的Mirror專頁，以FB稍為多於IG，但顯然不及成員單飛賣廣告般受歡迎。既然連廣告界寵兒的Mirror也印證了這個趨勢，相信IG會繼續壯大成為廣告商兵家必爭之地。

近來與朋友談起，大家都認同Mirror所以興起，與時局不無關係，當然他們自身的努力亦有目共睹，不過突如其來的龐大需求亦不容忽略。回顧這種簇擁偶像的狂熱，再上一次已是四大天王時期了，那時處於1989至1997年之間。當日TVB（0511）有份捧起偶像兼分到一塊大餅，現在卻錯過了相若的黃金期，亦忽視了邁向個人形象的社交媒體趨勢，甚至自身一步步走向衰落，也是十年河東、十年河西之嘆了。

賈文清

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