大市成交金額1409億元，較上日減少6.25%；國指跌157點或1.7%，報9081點。恒生科技指數收報6502點，跌1.41%。

藍籌3隻升，56隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升3.91%，收報3.72元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升1.82%，收報117.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；碧桂園（2007）跌8.05%，收報7.88元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.55%，收報158.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.2元，升3.67%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報11.76元，跌6.81%。

北水南下合計淨流入0.09億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出41.28億元人民幣，較上日增加7.95%，連續第2日流出，累計流出79.53億元。

午後消息股表現

中國政府據報安排聯合工作組進駐恒大（3333）「摸底」，擬為潛在重組做準備。今早，恒大9月銷售大降，售恒汽（0708）、恒大物業（6666）、灣仔物業未有進展，或現交叉違約。三隻股份齊齊破底。

恒大曾跌最多12.17%，是8月23日後最大跌幅，日內低見2.96元，是2014年11月21日2.92元後最低。收報2.97元，跌11.87%，連跌2日，累計跌0.65元。

恒大汽車曾跌最多28.16%，是8月23日後最大跌幅，日內低見3.7元，是2018年5月10日3.7元後最低，收報3.88元，跌24.66%，連跌2日，累計跌1.66元。

恒大物業曾跌最多12.66%，是年7月27日後最大跌幅，創上市新低見4元，收報4.03元，跌12.01%，同創收市價計新低，連跌2日，累計跌0.67元。

新iPhone發布前夕，蘋果公司緊急修復「不點擊也會感染」的安全漏洞。瑞聲（2018）收報40.55元，跌1.34%；舜宇（2382）收報226元，跌2.16%。

今早及隔晚消息股表現

雲頂新耀（1952）獲加拿大一款mRNA疫苗授權許可。收報64元，升5.87%。

冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦出任醫思健康（2138）執行董事。冠君收報4.19元，跌0.71%；醫思醫療收報11.36元，跌0.53%。

被指投資日企遭日政府審查，新鴻基公司（0086）：4月份已退股。收報4.21元，跌0.94%。

阿里巴巴（9988）旗下網上外賣速遞平台餓了麼被裁不正當競爭再被罰8萬人幣。收報158.3元，跌1.55%。

和黃醫藥（0013）：HMPL-689獲國家藥監局納入突破性治療藥物品種。收報61.65元，跌2.22%。

華潤置地（1109）今年累計合同銷售金額增28%。收報29.3元，跌3.3%。

破頂股表現

破頂股包括，理文化工（0746）創上市新高，見10.86元，收報10.08元，無升跌；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；光大水務（1857）創52周高，見1.93元，收報1.85元，跌1.07%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；揚科集團（1460）創52周高，見0.9元，收報0.88元，升17.33%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.65元，收報1.61元，升1.9%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.33元，收報0.305元，升35.56%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.42元，收報4.21元，跌0.24%；包浩斯（0483）創52周高，見1.22元，收報1.22元，升2.52%；中信資源（1205）創52周高，見0.66元，收報0.6元，跌7.69%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.84元，收報1.65元，跌7.3%。

破底股方面

內房、物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4元，收報4.03元，跌12.01%；時代鄰里（9928）創上市新低，見4.06元，收報4.06元，跌4.25%；領悅服務（2165）創上市新低，見4.12元，收報4.12元，跌1.67%；禹洲（1628）見52周低1.29元，收報1.29元，跌0.77%；招商局置地（0978）見52周低0.96元，收報0.97元，跌2.02%；雅居樂（3383）見52周低7.21元，收報7.29元，跌4.95%；時代中國（1233）見52周低6.7元，收報6.71元，跌4.82%；花樣年（1777）見52周低0.61元，收報0.62元，跌4.62%。

其他破底股包括，網上車市（1490）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，跌10.94%；易居企業（2048）創上市新低，見1.47元，收報1.49元，跌6.88%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.67元，收報3.79元，跌5.25%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見9.14元，收報9.89元，升1.75%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.63元，收報0.64元，跌1.54%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見16.24元，收報16.4元，跌1.91%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.13元，收報4.16元，跌3.26%；宇華教育（6169）見52周低3.7元，收報3.72元，跌6.06%；成實外教育（1565）見52周低0.57元，收報0.59元，跌1.67%；恒大汽車（0708）見52周低3.7元，收報3.88元，跌24.66%；邁博藥業（2181）見52周低0.9元，收報0.92元，跌2.13%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.02元，收報1.05元，跌2.78%。

異動股

上升異動股，包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.33元，收報0.305元，升35.56%；愛康醫療（1789）收報9.56元，升20.25%；揚科集團（1460）創52周高，見0.9元，收報0.88元，升17.33%；巨濤海洋石油（3303）收報1.09元，升17.2%；強泰環保（1395）收報0.139元，升14.88%；新晨中國動力（1148）創52周高，見1.45元，收報1.33元，升12.71%；歐化（1711）收報0.34元，升11.48%；微創醫療（0853）收報50.4元，升11.01%；春立醫療（1858）收報22元，升10.66%；澳洲成峰高教（1752）收報0.185元，升10.12%；科濟藥業（2171）收報44.7元，升10.1%。

下跌異動股，包括，嘉里物流（0636）收報18.36元，跌31.75%；恒大汽車（0708）見52周低3.7元，收報3.88元，跌24.66%；藥明巨諾（2126）收報21.2元，跌13.82%；海亮國際（2336）收報0.16元，跌11.6%；網上車市（1490）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，跌10.94%。

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