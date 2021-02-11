新加坡黃循財：中國落實「雙減」 對淡馬錫及GIC相關投資有影響
文章日期：2021年9月14日 16:25
內地監管範疇越增越多，當中教育股風波牽連甚廣，新加坡財政部長黃循財表示，中國近來落實「雙減」，對新加坡主權投資基金淡馬錫（Temasek）及主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）的相關投資「產生影響」，惟未有透露金額。
黃循財書面回覆議會提問時，表示淡馬錫和GIC擁有全球多元化的投資組合，當中包括其教育部門，儘管中國最近的監管決定對其教育部門的投資產生影響，但此類發展是投資的重要組成部分。他強調，投資組合可能會不時受到運營環境變化的影響。更重要和相關的是整個投資組合的長期表現。
根據淡馬錫網站披露，旗下所持有的中概股集中於電信、媒體與科技（TMT）板塊。截至2021年3月31日為止，旗下持有市值約100萬元的快手（1024）、市值少於100萬元的美團（3690）和騰訊（0700），以及少於100萬美元（約778萬港元）的阿里巴巴美股（美：BABA）。
另據一起教育（美：YQ）招股書顯示，截至去年12月31日止，淡馬錫持有其4,410萬股：再於截至今年6月30日的三個月中，買入該公司644,919股。一起教育今年內收市價高見16.91美元，昨天收報僅1.15美元。
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