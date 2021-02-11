疫情爆發以來，工廠自動化設備需求大增，令滝崎武光身家暴漲。基恩斯的股價由去年初至周一收市，幾乎增長1倍。根據彭博億萬富豪榜，滝崎武光目前資產淨值達382億美元（約2980億港元），相比迅銷股價今年以來跌幅達18%，令柳井正的財富蒸發近五分之一，資產淨值降至355億美元。

滝崎武光於1974年創辦基恩斯，以製造傳感器、測量儀器、機器視像系統及其他工業自動化設備而聞名，公司的營業利潤率超過50%。基恩斯也因為將於10月1日被納入日經指數，帶動其股價上漲。當前日本股市的升勢持續，繼東證指數上周創31年高位後，日經指數周二亦刷新31年新高，收報30670.10點，突破今年2月16日所創的泡沫爆破以來的30467.75點高位。

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