新批按保連跌3個月 新取用按保續創新高
文章日期：2021年9月14日 15:36
按證公司的數據顯示，8月份新批出的按揭保險計劃貸款宗數為5113宗，較7月份的5369宗減少4.8%，並已是連續3個月按月下跌。涉及金額為290.52億元，較7月份的302.1億元減少3.8%，亦是連續3個月按月下跌。
不過若按年比較，8月份的數字仍然大升，宗數及金額分別按年升及38%及42%。今年首8個月合計，新批出按保貸款宗數共42028宗，涉及金額2343.32億元，分別按年升37%及43%。
新取用按保貸款續創新高，8月份為2347宗，按月及按年分別升7.8%及19%。涉及金額132.8億元，按月及按年分別升8%及25%。今年首8個月，累計新取用按保貸款15609宗，涉及金額862.09億元，當中11%為一手，89%為二手。
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