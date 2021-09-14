不過若按年比較，8月份的數字仍然大升，宗數及金額分別按年升及38%及42%。今年首8個月合計，新批出按保貸款宗數共42028宗，涉及金額2343.32億元，分別按年升37%及43%。

新取用按保貸款續創新高，8月份為2347宗，按月及按年分別升7.8%及19%。涉及金額132.8億元，按月及按年分別升8%及25%。今年首8個月，累計新取用按保貸款15609宗，涉及金額862.09億元，當中11%為一手，89%為二手。

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