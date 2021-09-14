戶戶送指出，消費者已習慣網上訂餐，餐廳亦積極採用科技及應用程式來度過疫情的難關。無論是因經濟環境而失業的市民，還是希望利用閒餘時間賺取外快的學生和持家者，都開始視戶戶送為另一個具吸引力的途徑，以取代傳統的兼職工作。

戶戶送目前在香港與超過1萬名送餐專員合作，有近800名送餐專員參與是次調查。調查結果顯示，較年輕的一代喜歡與平台經濟合作，顯示工作的未來模式將發生變化，越來越多人追求相對自由的工作時間。

受訪的戶戶送送餐專員表示，他們欣賞並喜歡使用公司的自由登入系統，93%將其列為選擇與戶戶送合作的首要原因。另外有53%受訪者稱，如須在特定日子工作滿指定時數，他們將不再成為送餐專員。

戶戶送香港區營運總監白家豪指出，平台為送餐專員推出多項周到的職業導向計劃，包括免費提供OpenClassrooms的網上課程，送餐專員及其家人從此獲得培訓和發展機會，可供選擇的網上技能課程超過700個。

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