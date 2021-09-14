據知情人士透露，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所的一個團隊對恒大開始盡職調查。其中一位知情人士指，在中國最高監管機構的敦促下，廣東省政府正在遴選會計師事務所和財務顧問，以納入這支聯合工作組。

報道指，上述安排或顯示監管當局在對恒大可能的債務重組進行前期的基本工作安排。報道又引述消息人士指，此前恒大董事長許家印在一次與當地政府的會面中，曾請求廣東省政府給予恒大集團相應的救助，但該提議沒有被接受。

此外，兩名知情人士提到，廣東省政府曾提議恒大的主要債權行成立債權人委員會。一旦成立，意味著債權性金融機構包括資產處置在內的重要決策都需要經過債委會同意，然而在監管部門有明確表態前，銀行並不支持成立債委會。恒大、廣東省政府和金杜律師事務所均未對報道作出回應。

恒大系股份午後繼續插水，恒大現報2.97元，跌11.87%；恒大汽車（0708）跌24.27%，報3.9元；恒大物業（6666）跌12.23%，報4.02元；恒騰網絡（0136）跌8.82%，報2.79元。

其他報道

韓國罰Google 1.77億美元 因濫用Android主導地位

恒指半日跌12點 曾跌穿20天線 北水轉淨流入

Pickupp伙拍7-Eleven推出24小時自取服務

滬深三大指數半日向上 上證3700點失而復得

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌

長江集團/李嘉誠基金會 疫苗接種抽獎結果將於20日公布

官媒：規範醫美廣告勢在必行 整治對審美標準、消費觀念的惡意營銷