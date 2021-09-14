林寶彤表示，集團與foodpanda 合作，配合現時意識形態變化，配合5G家居寬頻的特徵，用戶可享受快速送貨上門，即插即用的好處，盡快享用5G上網。林寶彤又表示，foodpanda 只負責運送服務，用戶月費仍向數碼通繳交。林寶彤稱，集團訪問逾1000個顧客，有52%受訪用戶認為現有的固網寬頻服務仍有進步的空間；有超過一半用戶對安裝固網寬頻感到不方便，如須拉線、預約師傅等。

記者：陳麗歡

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