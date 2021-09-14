數碼通5G家居寬頻邀童星李元元代言 路由器將登陸foodpanda
文章日期：2021年9月14日 12:46
數碼通（0315）今日宣布，為其家居寬頻推出全新電視廣告，由童星李元元（Lucy）和她父親李璨琛出演。數碼通市場及銷售部主管林寶彤表示，集團推出5G家居寬頻逾一年，客戶反應良好，所有數字都表現正面，目前148元月費亦符合市場水位。數碼通固網服務及直銷市場總經理羅艷芬表示，集團已與外賣配送平台foodpanda 合作，將5G家居寬頻路由器放在foodpanda 的生活百貨售賣，短期内會正式登陸該平台。
林寶彤表示，集團與foodpanda 合作，配合現時意識形態變化，配合5G家居寬頻的特徵，用戶可享受快速送貨上門，即插即用的好處，盡快享用5G上網。林寶彤又表示，foodpanda 只負責運送服務，用戶月費仍向數碼通繳交。林寶彤稱，集團訪問逾1000個顧客，有52%受訪用戶認為現有的固網寬頻服務仍有進步的空間；有超過一半用戶對安裝固網寬頻感到不方便，如須拉線、預約師傅等。
記者：陳麗歡
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