恒指半日跌12點 曾跌穿20天線 北水轉淨流入
文章日期：2021年9月14日 12:08
恒指今早高開13點後，表現反覆，高位升86點，低位跌177點，半日跌12點或0.05%，報25800點，高低波幅265點，成交金額683億元；國指跌30點或0.33%，報9208點。恒生科技指數收報6597點，升0.04%。
藍籌25隻升，32隻下跌，3隻無升跌。中石油（0857）升5.31%，收報3.77元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.95%，收報118.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；碧桂園（2007）跌4.9%，收報8.15元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.81%，收報159.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.19元，升3.54%；跌幅最大的是攜程（9961）收報227.8元，跌4.85%。
恒指受制10天線(26039.55點)，曾跌穿20天線(25760.11點)；科指受制10天線(6726.28點)，高於20天線(6500.66點)。
北水南下合計淨流入4.58億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入6億元人民幣，終止單日流出。
恒大（3333）9月銷售大降，售恒汽（0708）、恒大物業（6666）、灣仔物業未有進展，或現交叉違約，三隻股份齊齊破底。恒大低見2.98元，收報3.04元，跌9.79%；恒大汽車低見3.92元，收報3.98元，跌22.72%；恒大物業創上市新低，見4.18元，收報4.2元，跌8.3%。
雲頂新耀（1952）獲加拿大一款mRNA疫苗授權許可。收報62.8元，升3.89%。
冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦出任醫思健康（2138）執行董事。冠君收報4.16元，跌1.42%；醫思醫療收報11.44元，升0.18%。
被指投資日企遭日政府審查，新鴻基公司（0086）：4月份已退股。收報4.22元，跌0.71%。
阿里巴巴（9988）旗下網上外賣速遞平台餓了麼被裁不正當競爭再被罰8萬人幣。收報159.5元，跌0.81%。
和黃醫藥（0013）：HMPL-689獲國家藥監局納入突破性治療藥物品種。收報62.1元，跌1.51%。
華潤置地（1109）今年累計合同銷售金額增28%。收報30.4元，升0.33%。
破頂股表現
破頂股包括，理文化工（0746）創上市新高，見10.72元，收報10.5元，升4.17%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；光大水務（1857）創52周高，見1.89元，收報1.85元，跌1.07%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.64元，收報1.61元，升1.9%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.42元，收報4.29元，升1.66%；包浩斯（0483）創52周高，見1.22元，收報1.19元，無升跌；中信資源（1205）創52周高，見0.66元，收報0.64元，跌1.54%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.84元，收報1.72元，跌3.37%；中廣核（1816）創52周高，見2.25元，收報2.2元，跌1.35%；新晨中國動力（1148）創52周高，見1.41元，收報1.29元，升9.32%。
破底股方面
內房、物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4.18元，收報4.2元，跌8.3%；時代鄰里（9928）創上市新低，見4.2元，收報4.22元，跌0.47%；花樣年（1777）見52周低0.61元，收報0.63元，跌3.08%；恒大（3333）見52周低2.98元，收報3.04元，跌9.79%；融創中國（1918）見52周低17.64元，收報17.74元，跌3.38%。
其他破底股包括，網上車市（1490）創上市新低，見0.56元，收報0.59元，跌7.81%；易居企業（2048）創上市新低，見1.56元，收報1.58元，跌1.25%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.8元，收報3.81元，跌4.75%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見16.34元，收報16.66元，跌0.36%；宇華教育（6169）見52周低3.73元，收報3.77元，跌4.8%；成實外教育（1565）見52周低0.57元，收報0.59元，跌1.67%；恒大汽車（0708）見52周低3.92元，收報3.98元，跌22.72%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.05元，收報1.05元，跌2.78%；華置（0127）見52周低2.48元，收報2.49元，跌1.97%；嘉華國際（0173）見52周低3.34元，收報3.34元，跌0.6%；H&H國際（1112）見52周低20.4元，收報20.5元，跌0.24%。
異動股
上升異動股，包括，惠生工程（2236）收報0.45元，升18.42%；巨濤海洋石油（3303）收報1.08元，升16.13%；愛康醫療（1789）收報8.71元，升9.56%；新晨中國動力（1148）創52周高，見1.41元，收報1.29元，升9.32%；大豐港（8310）收報0.109元，升9%；偉俊集團控股（1013）收報0.089元，升8.54%；寰亞傳媒（8075）收報1.67元，升8.44%；中國智能交通（1900）收報0.185元，升8.19%；興業物聯（9916）收報1.09元，升7.92%；加科思（1167）收報21.45元，升7.79%；創維集團（0751）收報2.61元，升6.97%。
下跌異動股，包括，嘉里物流（0636）收報18.6元，跌30.86%；恒大汽車（0708）見52周低3.92元，收報3.98元，跌22.72%；冠均國際（1629）見52周低0.83元，收報0.88元，跌11.11%；藥明巨諾（2126）收報21.95元，跌10.77%；麗展（0488）收報4.95元，跌7.99%；網上車市（1490）創上市新低，見0.56元，收報0.59元，跌7.81%；長城環亞（0583）收報0.38元，跌7.32%。
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