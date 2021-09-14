核實後的得奬結果將於9月20日在大抽獎網站 www.ck-lksf-supportvaccine.hk 公布，及於同日出版的《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登。

得獎者須於9月30日或之前電郵 contact@ck-lksf-supportvaccine.hk 與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。主辦單位亦將透過得獎者登記參加活動時所提供的香港流動電話號碼作個別通知。

大抽獎送出一系列總值2000萬元的精選禮券組合，可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及 3 香港等購買產品及服務。

活動由長江實業執行董事趙國雄主持，透過電腦系統隨機抽出36份奬品的得奬幸運兒，其中頭獎1名獨得500萬元長江集團精選禮券組合。抽獎過程由獨立會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所合夥人（風險及控制服務）毛英偉先生以及主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行高級合夥人姜儒翠女士見證；羅兵咸永道會計師事務所並負責審視整個大抽獎活動的關鍵流程及系統監控程序。

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