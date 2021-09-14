恒指高開13點 受制10天線 恒大、恒汽、恒大物業齊創新低
文章日期：2021年9月14日 09:25
恒指今早高開13點或0.06%，報25827點，成交金額24億元；國指今早高開7點或0.08%，報9245點。恒生科技指數開市報6621點，升0.4%。
藍籌22隻升，15隻下跌，23隻無升跌。中石油（0857）升1.4%，報3.63元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.64%，報94.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；碧桂園（2007）跌4.2%，報8.21元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.33%，報476.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
恒生科技指數成份股11隻升，10隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報102元，升1.9%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報235.8元，跌1.5%。
恒指高於20天線(25761.45點)受制10天線(26042.23點)；科指同樣高於20天線(6501.86點)及受制於10天線(6728.67點)。
恒大（3333）9月銷售大降，售恒汽（0708）、恒大物業（6666）、灣仔物業未有進展，或現交叉違約。恒大見52周低3.22元，開市報3.22元，跌4.45%；恒大汽車見52周低5元，開市報5元，跌2.91%；恒大物業創上市新低，見4.39元，開市報4.39元，跌4.15%。
雲頂新耀（1952）獲加拿大一款mRNA疫苗授權許可。開市報64元，升5.87%。
冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦出任醫思健康（2138）執行董事。冠君無成交，報4.22元；醫思醫療無成交，報11.42元。
被指投資日企遭日政府審查，新鴻基公司（0086）：4月份已退股。開市報4.26元，升0.24%。
阿里巴巴（9988）旗下網上外賣速遞平台餓了麼被裁不正當競爭再被罰8萬人幣。開市報160.4元，跌0.25%。
和黃醫藥（0013）：HMPL-689獲國家藥監局納入突破性治療藥物品種。開市報63.2元，升0.24%。
華潤置地（1109）今年累計合同銷售金額增28%。開市報30.4元，升0.33%。
破頂股表現
破頂股包括，首創置業（2868）創52周高，見2.77元，開市報2.77元，升0.36%；光大水務（1857）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升1.07%；包浩斯（0483）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，無升跌；中信資源（1205）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，無升跌；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.8元，開市報1.8元，升1.12%。
破底股方面
破底股包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4.39元，開市報4.39元，跌4.15%；恒大（3333）見52周低3.22元，開市報3.22元，跌4.45%；中策（0235）見52周低0.052元，開市報0.052元，跌3.7%。
異動股
上升異動股，包括，艾伯科技（2708）開市報3.25元，升8.33%；雲南水務（6839）開市報1.16元，升7.41%；加科思（1167）開市報20.7元，升4.02%；復宏漢霖（2696）開市報28元，升3.32%；海倫司（9869）開市報22.65元，升2.95%；建業新生活（9983）開市報5.82元，升2.83%；原生態牧業（1431）開市報0.365元，升2.82%；寶尊電商（9991）開市報58.1元，升2.74%；藥明康德（2359）開市報165元，升2.55%；亞洲水泥（0743）開市報7.2元，升2.42%。
下跌異動股，包括，嘉里物流（0636）開市報19.6元，跌27.14%；藥明巨諾（2126）開市報21元，跌14.63%；通達（0698）開市報0.26元，跌7.14%；中策（0235）見52周低0.052元，開市報0.052元，跌3.7%；大快活（0052）開市報17.3元，跌3.35%。
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