港股ADR升26點 夜期高水13點 美期向上 亞股個別發展
文章日期：2021年9月14日 08:50
美股向上，港股ADR升26點或0.1%，報25840點，即月恒指夜期升42點，高水13點，報25827點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.03%，折合報477.88元；阿里巴巴（9988）升0.03%，折合報160.85元；美團（3690）升0.07%，折合報247.96元；匯控（0005）升0.65%，折合報40.97元；建行（0939）跌0.35%，折合報5.78元。
道期現升0.12%；標期現升0.13%；納期現升0.07%。日股現升0.2%，韓股現升0.53%，澳股現跌0.39%。
今日焦點股份可留意：
恒大（3333）9月銷售大降，售恒汽（0708）、恒大物業（6666）、灣仔物業未有進展，或現交叉違約。
雲頂新耀（1952）獲加拿大一款mRNA疫苗授權許可。
冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦出任醫思健康（2138）執行董事。
被指投資日企遭日政府審查，新鴻基公司（0086）：4月份已退股。
阿里巴巴（9988）旗下網上外賣速遞平台餓了麼被裁不正當競爭再被罰8萬人幣。
和黃醫藥（0013）：HMPL-689獲國家藥監局納入突破性治療藥物品種。
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