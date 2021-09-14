恒大預期，由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，預期9月銷售持續大幅下降，導致銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。集團於2021年6月、7月及8月的物業合約銷售金額分別為人民幣716.3億元，人民幣437.8億元，人民幣380.8億元，呈下降趨勢。

出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）部分股份，及同時考慮為公司及其他附屬公司引入新投資者方面，公司指，尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能實現上述出售尚有不確定性。

出售香港灣仔告士打道38號的中國恒大中心方面，集團尚未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協議，不能保證能夠簽訂出售協議。

關於兩家子公司未能按期履行擔保責任及有關流動性問題方面，兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為人民幣9.34億元。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，集團無法保證繼續履行有關融資及其他合同下的財務義務。如果公司未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方案，可能導致現有融資安排下的交叉違約，並可能導致相關債權人要求債務加速到期。這將對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

恒大指，將調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（包括但不限於投資物業、酒店及其他物業）及引入投資者增加集團及附屬公司股本。

公司又宣布，已聘任華利安諾基及鐘港資本為集團聯席財務顧問。聯席財務顧問會與公司共同評估公司目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取儘快達成對所有利益相關方最優的解決方案。

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