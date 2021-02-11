熱帶風暴尼古拉斯登陸前可能升級為颶風，加上OPEC上調今明兩年石油需求預期，推動紐約期油近六周來首次收於70美元上方，油股向上，道指、標指終止5連跌，納指則連跌4日，累計跌268.75點，對上一次連跌4日是2021年7月16日。另外，市場關注CPI數據或給聯儲局提供減碼指引，及蘋果將舉行新品發布會。