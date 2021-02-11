道指、標指終止5連跌 道指升261點
文章日期：2021年9月14日 08:15
熱帶風暴尼古拉斯登陸前可能升級為颶風，加上OPEC上調今明兩年石油需求預期，推動紐約期油近六周來首次收於70美元上方，油股向上，道指、標指終止5連跌，納指則連跌4日，累計跌268.75點，對上一次連跌4日是2021年7月16日。另外，市場關注CPI數據或給聯儲局提供減碼指引，及蘋果將舉行新品發布會。
道瓊斯工業平均指數收漲261點，升幅0.76%，報34869點。標普500指數收漲10點，升幅0.23%，報4468點。納斯達克綜合指數收跌9點，或0.07%，報15105點。
聯合健康升2.63%，報414.52美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻69點，而NIKE跌2.49%，報159.52元，拖低道指26點。
科技股方面，蘋果收市報149.55元，升0.38%，谷歌母公司Alphabet收市報2846.65元，升1.03%，亞馬遜收市報3457.17元，跌0.34%，Facebook收市報376.51元，跌0.57%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.29%，報467點。德國DAX指數收漲0.59%，報15701點；法國CAC 40指數漲0.2%，報6676點；英國富時100指數收漲0.56%，報7068點。