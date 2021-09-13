初步文件顯示，喜馬拉雅收入由2018年的14.81億元（人民幣，下同）增加82.2%至2019年的26.98億元，並於2020年進一步增加51.1%至40.76億元。而公司於2018年、2019年及2020年的經調整年內虧損分別為7.56億元、7.48億元及5.39億元。

截至2021年6月30日止6個月，喜馬拉雅平均總月活躍用戶達2.62億，包括1.11億移動端平均月活躍用戶和1.51億通過物聯網及其他開放平台收聽其音頻內容的平均月活躍用戶。期內，平台的移動端用戶共花費8,478億分鐘收聽其的音頻內容，約佔中國所有在線音頻平台移動端收聽總時長的70.9%。

面對中央監管力度加大，喜馬拉雅在文件中強調，平台無受到任何有關反壟斷的處罰，也沒有受到與未成年人保護法相關的任何處罰，以及未收到中國證監會或任何其他中國政府機關就公司境外上市的跨境監管合作而作出的詢問、通知、警告或制裁。

日前有報道傳出，喜馬拉雅今年4月申請於美國上市，股票代號為「XIMA」，當時更獲騰訊 （0700） 、閱文 （0772） 等作戰略投資者。但內地監管風暴愈演愈烈，集團最新已撤銷相關申請，並轉向赴港上市，集資額更有可能高於原本計劃的5億美元（約39億港元）。