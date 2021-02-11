第一項協議是關於雲頂新耀將在大中華區、東南亞、巴基斯坦等亞洲新興市場獲得Providence的mRNA新冠候選疫苗的授權許可；第二項協議是關於雙方建立廣泛的戰略合作伙伴關係，利用Providence的mRNA技術平台在全球開發mRNA產品。

新冠疫苗授權許可協議的初始預付款為5000萬美元，將由雲頂新耀以現金形式支付。在大中華區和新加坡，新冠疫苗的利潤分紅最高可達1億美元，一旦利潤分配總額達到1億美元，雲頂新耀將支付新冠疫苗銷售的中高個位數比例的特許權費用，在大中華區和新加坡以外的雲頂新耀權益區域，最高可達中等十分位數比例的特許權費用。

同時，雲頂新耀將根據股份發行協議，向Providence發行最多約4190萬股股份以支付里程碑付款。

雲頂新耀於收市後公布此協議，但今日股價已率先上揚，逆市升6.5%，收報60.45元。