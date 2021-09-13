上周五，美國聯邦法院就Epic Games控告蘋果壟斷案件作出裁決，判決蘋果的限制引導條款是反競爭的行為，亦不能禁止開發商利用用戶在註冊程式時所得資料和用戶溝通。法庭要求，蘋果在90日內開放其他支付方式選擇。

然而法院亦表示，無法判明蘋果是否法例所訂明的壟斷者。另外，法院指Epic Games過去繞過蘋果支付系統是違反合約，需要向蘋果賠償至少400萬美元。這亦令該項判決被市場視為蘋果的主要勝利。

彭博報道表示，裁判沒有令Epic Games一方完全滿意，蘋果仍然擁有應用程式內交易的控制權，消費者經此渠道，蘋果可繼續收取30%的佣金。

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