該報道引述杜亮續指，杜亮本人在5月31日贖回恒大財富理財產品，並且聲稱提前兌付是因為家里有急事。杜亮強調，他提前兌付發生在恒大危機爆發之前，但是他沒有詳細披露自己提前兌付的理財產品規模有多大，是全部兌付還是部分兌付。

據內媒報道，恒大財富已公布三種兌付方案供投資者選擇，分別為現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付。

恒大指，投資者可從三種方案中選擇其中一種兌付，或者組合任意兩種及三種方案兌付。

恒大財富是由恒大金服更名而來。多名恒大系員工提供的通知文件顯示，自2016年3月恒大金服上線運營以來，恒大集團就在公司內部全員推廣自己的理財產品，後來還會定期進行營銷考核，根據部門完成率對負責人、分管領導獎勵。

恒大集團面對困難一說早已經在市場流傳多時，較早前已有傳恒大財富未能如期兌付理財產品，引起有購買有關理財產品的投資者及恒大員工擔心。後來市場更傳出有恒大財富高管早已提早兌付，惹怒該公司的理財產品投資者。恒大創辦人許家印更要在上周五向投資者派定心丸，稱一分錢都不能少，又指在兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊，最終在今天拋出3個兌付方案。另在恒大財富投資者操上恒大深圳總部時，終有高管承認早已贖回理財產品。

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