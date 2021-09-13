中銀香港：已向監管機構提交開設理財通申請
文章日期：2021年9月13日 18:13
監管機構上周五公布跨境理財通實施細則，中銀香港（2388）個人金融及財富管理部總經理陳文表示，該行已向監管機構提交業務申請，有信心作為首批推出服務的銀行，他們已經與母行中國銀行（3988）簽署相關協議。該行個人數字金融產品部副總經理周國昌補充，若監管機構在10月完成審批，就可推出服務，他們已就系統、產品、服務、投資者保障等進行演練，將於本周作最終測試。
北向通目前不能見證開戶，港人須視身北上開設人民幣賬戶。中銀香港過去設有見證開戶試點服務，在港開設內地II類賬戶，截至今年上半年共有14萬個，至於這些賬戶能否用於跨境理財通，陳文表示相關安排有待監管機構釐清，不過他表示有信心可以成為跨境理財通項目下，首批可見證開戶的銀行。以整個市場計算，已有100萬個港澳居民擁有內地戶口，無須再親身北上也可使用理財通。
周國昌表示，南向通開始初期，該行將會約有100隻可供選擇，其中八成是基金，其他是零售債券和外幣存款產品，認為理財通將成為跨境業務的重要支持，帶動中高端客戶有雙位數增長。內地中風險理財產品的回報約可至4厘，較本港銀行和保險產品提供的2厘回報為高，相信可吸引客戶。
投資者保障方面，陳文表示該行在內地、香港及澳門皆設有專門隊伍跟進查詢，可做到無縫對接。團隊皆可使用廣東話與客戶溝通，並因應兩地投資產品用語不同有所準備。
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