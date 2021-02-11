和黃醫藥首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示：「HMPL-689獲國家藥監局納入突破性治療藥物品種，突顯了這種高選擇性、強效 PI3Kδ抑製劑極具潛力的臨床價值。針對各種不同淋巴瘤亞型的現有療法存在特定毒性或療效未能盡如人意，患者對治療這些疾病之新療法有明顯的需求。我們期待HMPL-689下星期在ESMO年會上公佈的重要臨床數據，並將繼續加快在全球範圍內開發這種創新療法。」

根據該集團提供的資料顯示，正在進行中的中國Ib期擴展研究更新的初步結果，將於9月20日於歐洲腫瘤內科學會（ESMO）2021年年會的優選口頭報告環節公佈。迄今為止，HMPL-689已被證明具有良好的耐受性，並表現出與劑量成比例的藥代動力學、可控的毒性特徵以及在復發性/難治性B細胞淋巴瘤患者中的單藥臨床活性。

HMPL-689是一種強效的高選擇性PI3Kδ抑制劑，和黃醫藥目前擁有HMPL-689在全球範圍內的所有權利。濾泡性淋巴瘤是非霍奇金淋巴瘤的一種亞型。該集團已於今年四月在內地啟動一項HMPL-689的II期註冊研究。研究在中國超過35個研究中心開展，納入了約100名復發或難治性濾泡性淋巴瘤和約80名邊緣區淋巴瘤患者。該款藥物在美國和歐洲的I/Ib期臨床試驗亦在進行中，用於治療復發或難治性非霍奇金淋巴瘤患者。

其他報道

樂樂茶擬明年來港上市 籌38億元 樂樂茶其後澄清

阿里巴巴回應工信部決策：積極響應 按要求相向而行

HK Express推疫苗抽獎 送2.5萬張來回機票 周四起登記

華潤置地今年累計合同銷售金額增28%

「ATM」跌幅收窄 恒指收窄至跌392點 收復20天線 北水流出16億

調查：港人網購每月平均消費額近3000元 四成人曾在直播帶貨中消費

回應工信部決策 騰訊：分階段分步驟實施安全互聯互通

新濠終止參與橫濱市的綜合度假村開發項目

小米汽車據報或採用北京、武漢「雙工廠」模式

印度擬向加密貨幣交易徵稅

惠譽將富力評級展望從「穩定」下調至「負面」

滬指連升三個交易日 穩守3700點 兩市成交額破萬億人幣

新東方在綫午後跌逾一成半 旗下K12業務東方優播據報將關閉

LME期鋁創08年後新高 中鋁升12%