參加者必須持有香港身份證的永久或非永久性居民，並於9月30日或之前在香港完成接種兩劑疫苗。在符合其他條件下，曾經感染新冠病毒的人士如已完成接種一劑新冠疫苗，亦符合參與資格。

可留意的是，HK Express、機管局及其承辦商的員工，如涉及有關抽獎活動的設計、組織、執行、宣傳或統籌工作，均不可參加有關抽獎活動。

抽獎網上登記日期為9月16日上午10時至9月30日下午11時59分，抽獎日期為10月5日，得獎者將於10月8日收到個別電郵通知，抽獎結果將於10月12日在該集團網站及兩份本地報章 《星島日報》和《英文虎報》上公布。

是次抽獎活動獎品包括14個航點，當中涉及日韓地點，東京（成田）/東京（羽田）/大阪/福岡/名古屋/高松/鹿兒島/沖繩/石垣島/首爾/濟州/釜山，以及東南亞，包括曼谷/布吉。

至於中獎後何時可以啟程，HK Express指，鑑於目前全球各地仍然有旅遊限制及檢疫要求，公司會於相關情況穩定時再向得獎者發出電郵，通知有關換領機票的安排。

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