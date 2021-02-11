「ATM」跌幅收窄 恒指收窄至跌392點 收復20天線 北水流出16億
文章日期：2021年9月13日 16:24
「ATM」跌幅收窄，恒指跌幅由最多635點，至收市跌幅僅392點或1.5%，報25813點，20天線(25757.36點)失而復得，但未能收復10天線(26047.36點)，全日高低波幅316點。「ATM」拖低大市237點。
成交金額1503億元，較上日增加0.34%；國指跌147點或1.58%，報9238點。恒生科技指數收報6595點，跌2.27%。科指跌穿10天線(6727.32點)，下試20天線(6481.74點)。
藍籌18隻升，38隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）升4.99%，收報3.58元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.79%，收報508元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；金沙中國（1928）跌5.46%，收報25.1元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌4.47%，收報247.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報100.1元，升2.72%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報28.1元，跌8.17%。
北水南下合計淨流出16.67億元，終止連續5日流入；南水北上合計淨流出38.24億元人民幣，終止連續2日流入。
午後消息股表現
新濠終止參與橫濱市的綜合度假村開發項目。新濠國際發展（0200）收報11.46元，跌5.45%。其他濠賭股亦向下，美高梅中國（2282）收報7.85元，跌4.38%；澳博控股（0880）收報7.07元，跌3.02%；永利澳門（1128）收報9.12元，跌3.49%；銀河娛樂（0027）收報50元，跌5.12%；金沙中國（1928）收報25.1元，跌5.46%。
小米（1810）汽車據報或採用北京、武漢「雙工廠」模式。收報23.4元，跌2.9%。
惠譽將富力（2777）評級展望從「穩定」下調至「負面」。富力收報6.33元，升6.75%。
新東方在綫（1797）午後跌逾一成半，旗下K12業務東方優播據報將關閉。收報4.75元，跌14.5%。
LME期鋁創08年後新高。中鋁（2600）創52周高，見7.49元，收報7.21元，升8.1%。
工信部：互聯網企業不要屏蔽競爭對手的鏈接。騰訊（0700）收報478元，跌2.45%；阿里巴巴（9988）收報160.8元，跌4.23%。
恒大（3333）公布三種投資產品兌付方案。今早恒大債券曾跌停。恒大收報3.37元，跌6.91%；恒大物業（6666）收報4.58元，跌2.55%；恒騰（0136）收報3.06元，跌6.99%。
今早及隔晚消息股表現
工信部部長：要提高新能源車產業集中度，鼓勵企業兼併重組。恒大汽車（0708）收報5.15元，跌7.04%；小鵬汽車（9868）收報149.9元，跌2.35%；理想汽車（2015）收報117.2元，跌1.43%；比亞迪（1211）收報256元，跌2.14%。
郭明錤料蘋果，iPhone，13系列容量增加，平均售價將上調。瑞聲（2018）收報41.1元，跌0.6%；舜宇（2382）收報231元，跌0.69%。
SOHO中國（0410）賣盤黑石告吹，股價曾跌40%。收報2.29元，跌34.57%。
金融時報：內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，剝離花唄、借唄。阿里巴巴收報160.8元，跌4.23%。
微創醫療（0853）1.11億人幣入主科瑞藥業。收報45.4元，跌4.32%。
百本（2293）遭入稟追債41萬。收報0.88元，跌1.12%。
雅居樂（3383）傳賣盤予保利，公司澄清屬謠言。收報7.67元，升2.27%。
日媒：新鴻基（0086）收購日公司交易涉國安被審查。收報4.25元，跌0.47%。
美團（3690）遭惠譽降級，投資級別中最低。收報247.8元，跌4.47%。
丘鈦科技（1478）8月攝像頭銷售按年升2成。收報12.72元，無升跌。
中國8月新增人民幣貸款1.22萬億，較預期少。建行（0939）收報5.8元，升0.52%；工行（1398）收報4.48元，升0.22%；中行（3988）收報2.85元，升1.06%。
賀一誠：博企可在橫琴發展體育文化項目，不排斥搞證券交易所。港交所（0388）收報508元，升0.79%。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見11.16元，收報10.28元，跌4.1%；理文化工（0746）創上市新高，見10.48元，收報10.08元，升12.88%；瑞安房地產（0272）創52周高，見1.45元，收報1.42元，升6.77%；佳寧娜（0126）創52周高，見0.93元，收報0.83元，升1.22%；光大水務（1857）創52周高，見1.89元，收報1.87元，升8.72%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；揚科集團（1460）創52周高，見0.8元，收報0.75元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.63元，收報1.58元，升8.22%；包浩斯（0483）創52周高，見1.19元，收報1.19元，升2.59%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.97元，收報0.91元，跌2.15%；中信資源（1205）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升16.07%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.35元，收報7.25元，升3.28%。
破底股方面
破底股包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見26.2元，收報27.1元，跌2.87%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見24.1元，收報24.3元，跌6.54%；網上車市（1490）創上市新低，見0.62元，收報0.64元，跌4.48%；易居企業（2048）創上市新低，見1.58元，收報1.6元，跌4.76%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.9元，收報4元，跌7.83%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見16.68元，收報16.72元，跌4.78%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.24元，收報4.3元，跌2.27%；海倫司（9869）創上市新低，見20.3元，收報22元，跌9.47%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.6元，無升跌；華置（0127）見52周低2.5元，收報2.54元，跌5.58%；嘉華國際（0173）見52周低3.34元，收報3.36元，跌0.88%；大家樂（0341）見52周低13.78元，收報13.94元，跌0.14%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.95元，升2.15%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.1元，跌9.91%；恒隆地產（0101）見52周低17.82元，收報18.18元，升0.89%；百威（1876）見52周低18.36元，收報18.56元，跌3.03%；H&H國際（1112）見52周低20.4元，收報20.55元，跌3.75%。
異動股
上升異動股，包括，新晨中國動力（1148）創52周高，見1.19元，收報1.18元，升34.09%；中信資源（1205）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升16.07%；海亮國際（2336）收報0.181元，升14.56%；雅各臣（2633）收報0.72元，升14.29%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.8元，收報1.78元，升14.1%；理文化工（0746）創上市新高，見10.48元，收報10.08元，升12.88%；東岳（0189）收報23.95元，升10.88%；中原建業（9982）收報1.69元，升9.03%；歐化（1711）收報0.305元，升8.93%；光大水務（1857）創52周高，見1.89元，收報1.87元，升8.72%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.63元，收報1.58元，升8.22%。
下跌異動股，包括，SOHO中國（0410）收報2.29元，跌34.57%；盛諾集團（1418）收報0.25元，跌16.67%；思摩爾（6969）收報35.25元，跌15.26%；方正控股（0418）收報0.82元，跌13.68%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.1元，跌9.91%；海倫司（9869）創上市新低，見20.3元，收報22元，跌9.47%；明源雲（0909）收報28.1元，跌8.17%；愛康醫療（1789）收報7.95元，跌8.09%；新東方（9901）收報16.06元，跌7.91%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.9元，收報4元，跌7.83%；康寧傑瑞製藥（9966）收報21.4元，跌7.76%。
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