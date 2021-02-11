「ATM」跌幅收窄，恒指跌幅由最多635點，至收市跌幅僅392點或1.5%，報25813點，20天線(25757.36點)失而復得，但未能收復10天線(26047.36點)，全日高低波幅316點。「ATM」拖低大市237點。