調查發現，有78％受訪者表示只要KOL發布的内容富娛樂性，不太介意含有間接宣傳成份。而即使知道部份内容屬廣告或商業合作，仍有73％受訪者仍傾向相信其推薦或分享，可見KOL對消費者具一定影響力。另外，有96％受訪者表示會對KOL所介紹的產品或服務感興趣，當中以餐廳及美食推介居首位，達53％；最多女性對美容化妝產品或服務，達62％；通訊及電子產品則相對較受男性歡迎，達48％。

問及獲取產品或服務資訊途徑的可信程度，有53%受訪者認為真實用家如關鍵意見消費者（Key Opinion Consumer r Koc」）的意見最為可信，其次是KOL或素人在網上的分享及評價，有49%。僅有10%受訪者認為明星代言可信。

黃雅芬又表示，在內地盛行的直播帶貨銷售模式，目前在香港正處於趨向普及階段，報告顯示，有83%受訪者觀看直播帶貨節目，有43%受訪者曾在直播節目中消費。平台方面，有過52%受訪者表示在Facebook觀看直播，其次Instagram有38%，淘寶直播有23%。

是次調查由VS MEDIA委託市場調研公司InSites Consulting於今年7月9日至14日在香港進行，以網上間卷形式訪問間309名年齡介乎18 歲至45歲的香港居民。

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