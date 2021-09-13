調查：港人網購每月平均消費額近3000元 四成人曾在直播帶貨中消費
文章日期：2021年9月13日 16:15
疫情帶動網購，同時推動KOL的廣告生態發展。擁有過千個KOL的顧問公司VS Media今日發布一份消費者網購及KOL影響力意見調查報告。公司創辦人兼行政總裁黃雅芬表示，疫情下KOL的影響力與日俱增。報告顯示，有51%的受訪者稱網購佔其整體消費比例較疫情前平均增加近四成，港人每月平均用於網購消費金額達2673元。
調查發現，有78％受訪者表示只要KOL發布的内容富娛樂性，不太介意含有間接宣傳成份。而即使知道部份内容屬廣告或商業合作，仍有73％受訪者仍傾向相信其推薦或分享，可見KOL對消費者具一定影響力。另外，有96％受訪者表示會對KOL所介紹的產品或服務感興趣，當中以餐廳及美食推介居首位，達53％；最多女性對美容化妝產品或服務，達62％；通訊及電子產品則相對較受男性歡迎，達48％。
問及獲取產品或服務資訊途徑的可信程度，有53%受訪者認為真實用家如關鍵意見消費者（Key Opinion Consumer r Koc」）的意見最為可信，其次是KOL或素人在網上的分享及評價，有49%。僅有10%受訪者認為明星代言可信。
黃雅芬又表示，在內地盛行的直播帶貨銷售模式，目前在香港正處於趨向普及階段，報告顯示，有83%受訪者觀看直播帶貨節目，有43%受訪者曾在直播節目中消費。平台方面，有過52%受訪者表示在Facebook觀看直播，其次Instagram有38%，淘寶直播有23%。
是次調查由VS MEDIA委託市場調研公司InSites Consulting於今年7月9日至14日在香港進行，以網上間卷形式訪問間309名年齡介乎18 歲至45歲的香港居民。
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