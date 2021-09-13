新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，「過去幾年，新濠與合作夥伴致力為橫濱市設計世界頂級的優質綜合度假村項目方案。我們的方案展現了橫濱市獨特的文化特徵，並以帶領橫濱市在全球旅遊舞台上大放異彩為目標。該方案著重亞洲高端市場，加上對質量和工藝的投入，以及我們致力創建世界級娛樂城市的決心。在設計過程中我們嚴格遵守商業道德，並充分體現了新濠對質量的重視，同時，亦展示了對合作夥伴的尊重，及制定了世界上最先進的安全措施」。

「可惜的是，橫濱市民做出了相反的决定，而市長選舉結果定下了明確的結論。新市長在競選時提出反綜合度假村的綱領，為我們與合作夥伴共同開發綜合度假村畫上句號。在感到失望的同時，我們對在整個過程中建立的友誼表示感謝，並對橫濱市民和政府，以及所有商業團體及社區夥伴所做的努力和支持表達誠摯的謝意」。

何猷龍表示，「新濠在日本的實地工作已經超過十年。我們堅信日本的長遠潛力，並繼續探索在日本開發全球最優質綜合度假村的機會。我們將關閉橫濱辦事處，同時保留在東京的辦事處」。

其他報道

小米汽車據報或採用北京、武漢「雙工廠」模式

惠譽將富力評級展望從「穩定」下調至「負面」

滬指連升三個交易日 穩守3700點 兩市成交額破萬億人幣

新東方在綫午後跌逾一成半 旗下K12業務東方優播據報將關閉

LME期鋁創08年後新高 中鋁升12%

建銀亞洲馬陳志：憂美阻港元外匯交易 倡港做好詳細預案

工信部：互聯網企業不要屏蔽競爭對手的鏈接

香港證券業協會：無法參與理財通對券商「不公平」

港股曾瀉635點 美團挫6.5%累市

恒大公布三種投資產品兌付方案

東亞李民橋倡港府允內地未賺錢但具規模綠色初創來港上市