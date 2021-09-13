新濠終止參與橫濱市的綜合度假村開發項目
文章日期：2021年9月13日 15:49
新濠博亞娛樂(美：MLCO)公布，終止參與橫濱市的綜合度假村開發項目。新濠將繼續探索在日本其他地區的發展機會。
新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，「過去幾年，新濠與合作夥伴致力為橫濱市設計世界頂級的優質綜合度假村項目方案。我們的方案展現了橫濱市獨特的文化特徵，並以帶領橫濱市在全球旅遊舞台上大放異彩為目標。該方案著重亞洲高端市場，加上對質量和工藝的投入，以及我們致力創建世界級娛樂城市的決心。在設計過程中我們嚴格遵守商業道德，並充分體現了新濠對質量的重視，同時，亦展示了對合作夥伴的尊重，及制定了世界上最先進的安全措施」。
「可惜的是，橫濱市民做出了相反的决定，而市長選舉結果定下了明確的結論。新市長在競選時提出反綜合度假村的綱領，為我們與合作夥伴共同開發綜合度假村畫上句號。在感到失望的同時，我們對在整個過程中建立的友誼表示感謝，並對橫濱市民和政府，以及所有商業團體及社區夥伴所做的努力和支持表達誠摯的謝意」。
何猷龍表示，「新濠在日本的實地工作已經超過十年。我們堅信日本的長遠潛力，並繼續探索在日本開發全球最優質綜合度假村的機會。我們將關閉橫濱辦事處，同時保留在東京的辦事處」。
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