香港證券業協會：無法參與理財通對券商「不公平」
文章日期：2021年9月13日 14:15
香港證券業協會今日公布券商對行業發展市場調查結果，主席李惟宏指業界十分希望能參與跨境理財通，惟現時初步發展空間僅開放予銀行，認為證券業界亦有能力對計劃作出貢獻，有關做法對業界「不公平且感到非常失望」。李又指，證券業界可針對投資方面，為用戶提供更貼近市場的個人理財服務，用戶亦能更快速地開戶。
根據協會調查結果顯示，有超過六成券商認為如可獲納入跨境理財通業務，對公司的業務發展有幫助。李惟宏在會上表示，券商普遍對粵港澳大灣區的發展感興趣，認為跨境理財通是「大時代的發展機遇」。他指出，銀行的本質是由存款開始發展其他業務，而券商則是針對投資，認為證券業作出的貢獻不會少過銀行。他續稱，若券商成功參與其中，一開始或以低中風險的投資產品為主，長遠而言可能推出以人民幣計算產品或衍生產品等工具。
至於早前港交所（0388）行政總裁歐冠昇提出，將研究惡劣天氣下港股如常開市，調查結果顯示逾七成券商並不贊成。李惟宏解釋，有關做法或造成市場失去秩序的情況，而銀行未必會營業亦會造成很大的風險，因此對上述做法有所保留，若港交所落實有關政策須有妥善安排。
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