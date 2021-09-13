東亞李民橋倡港府允內地未賺錢但具規模綠色初創來港上市
文章日期：2021年9月13日 13:44
東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋表示，全球在低碳轉型過程中，對資金需求不斷增快，綠色金融發展潛力龐大，他建議可加強推動本地綠色金融發展，政府可為中小企申請綠色貸款提供支持，例如降低綠色和可持續金融資助計劃兩億港元合資貸款金額的門檻，及協助銀行制定中小企為目標的綠色和可持續發展貸款的框架，亦可考慮提供綠色貸款稅務優惠，例如企業貸款的利息支出，可獲額外的稅務減免，而金融機構在該方面的利息收入亦可享較低的稅率。
李民橋建議，金管局建立氣候變化風險管理資訊共享平台，供金融機構可以掌握更多相關數據和同業的經驗，及分析工具的資訊，幫金融業界更有效評估氣候變化的風險。
他亦提到，內地要2060年實現碳中和目標，預計每年需最少5億元人民幣，投資綠色領域，故他建議港府推出針對政策，鼓勵內地綠色和低碳發展項目來港集資，例如容許內地未有力盈利但有一定規模的綠色初創企業來港上市，如同目前處理生物科技公司IPO申請般；亦可支持不同專業界別為這些公司提供一站式服務，協助它們提升水平，以符合國際綠色標準。
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