李民橋建議，金管局建立氣候變化風險管理資訊共享平台，供金融機構可以掌握更多相關數據和同業的經驗，及分析工具的資訊，幫金融業界更有效評估氣候變化的風險。

他亦提到，內地要2060年實現碳中和目標，預計每年需最少5億元人民幣，投資綠色領域，故他建議港府推出針對政策，鼓勵內地綠色和低碳發展項目來港集資，例如容許內地未有力盈利但有一定規模的綠色初創企業來港上市，如同目前處理生物科技公司IPO申請般；亦可支持不同專業界別為這些公司提供一站式服務，協助它們提升水平，以符合國際綠色標準。

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