「ATM」拖累大市跌519點 恒指穿10天、20天線 北水流入斷纜
文章日期：2021年9月13日 12:14
人社保約談保障勞動者權益，「ATM」拖累大市近300點，恒指今早低開320點後，僅曾收窄1點跌幅至跌319點，但ATM拖累，大市最多跌545點，恒指跌穿10天線(26034.67點)及20天線(25751.01點)；跌穿科指10天線(6723.53點)，下試20天線(6479.85點)。北水終止連續5日流入。
恒指半日跌519點或1.98%，報25686點，高低波幅226點，成交金額807億元；國指跌187點或2%，報9199點。恒生科技指數收報6557點，跌2.83%。
「ATM」向下，美團（3690）遭惠譽降級，投資級別中最低，美團收報243元，跌6.32%，拖低大市136點。金融時報：內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，剝離花唄、借唄，阿里巴巴（9988）收報160.4元，跌4.47%，拖低93點；騰訊（0700）收報472元，跌3.67%，拖低77點。
藍籌17隻升，42隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升3.81%，收報3.54元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.52%，收報5.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；美團（3690）跌6.32%，收報243元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低136點。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報98.05元，升0.62%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報28.35元，跌7.35%。
北水南下合計淨流出8.72億元，終止連續5日流入，南水北上合計淨流出10.9億元人民幣，終止連續2日流入。
工信部部長：要提高新能源車產業集中度，鼓勵企業兼併重組。理想汽車（2015）收報117.9元，跌0.84%；比亞迪（1211）收報251.6元，跌3.82%；小鵬汽車（9868）收報149.4元，跌2.67%；恒大汽車（0708）收報5.17元，跌6.68%。
恒大（3333）債券跌停。恒大收報3.51元，跌3.04%；恒大物業（6666）收報4.67元，跌0.64%；恒騰（0136）收報3.15元，跌4.26%。
郭明錤料蘋果，iPhone，13系列容量增加，平均售價將上調。瑞聲（2018）收報41.3元，跌0.12%；舜宇（2382）收報232.4元，跌0.09%。
惠譽料芯片短缺問題下半年加劇，明年年中始有改善。中芯國際（0981）收報23.35元，跌1.06%；華虹半導體（1347）收報45元，跌0.11%；ASM PACIFIC（0522）收報92.85元，跌0.75%。
小米（1810）與一汽集團洽談合作。小米收報23.3元，跌3.32%。
SOHO中國（0410）賣盤黑石告吹，股價曾跌40%，收報2.28元，跌34.86%。
微創醫療（0853）1.11億人幣入主科瑞藥業。收報46.15元，跌2.74%。
百本（2293）遭入稟追債41萬。收報0.89元，無升跌。
雅居樂（3383）傳賣盤予保利，公司澄清屬謠言。收報7.64元，升1.87%。
日媒：新鴻基（0086）收購日公司交易涉國安被審查。收報4.28元，升0.23%。
丘鈦科技（1478）8月攝像頭銷售按年升2成。收報12.78元，升0.47%。
中國8月新增人民幣貸款1.22萬億，較預期少。建行（0939）收報5.8元，升0.52%；中行（3988）收報2.86元，升1.42%；工行（1398）收報4.48元，升0.22%。
賀一誠：博企可在橫琴發展體育文化項目，不排斥搞證券交易所。港交所（0388）收報506元，升0.4%。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見11.16元，收報10.3元，跌3.92%；理文化工（0746）創上市新高，見10.48元，收報10.3元，升15.34%；瑞安房地產（0272）創52周高，見1.45元，收報1.42元，升6.77%；佳寧娜（0126）創52周高，見0.93元，收報0.84元，升2.44%；光大水務（1857）創52周高，見1.83元，收報1.82元，升5.81%；揚科集團（1460）創52周高，見0.8元，收報0.76元，升1.33%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.63元，收報1.57元，升7.53%；包浩斯（0483）創52周高，見1.18元，收報1.13元，跌2.59%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.97元，收報0.94元，升1.08%；中信資源（1205）創52周高，見0.6元，收報0.59元，升5.36%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.35元，收報7.17元，升2.14%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.8元，收報1.72元，升10.26%。
破底股方面
破底股包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見26.2元，收報26.3元，跌5.73%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見24.8元，收報24.8元，跌4.62%；易居企業（2048）創上市新低，見1.58元，收報1.6元，跌4.76%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.9元，收報3.98元，跌8.29%；朝雲集團（6601）創上市新低，見4.3元，收報4.3元，跌2.27%；海倫司（9869）創上市新低，見20.3元，收報22.05元，跌9.26%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.58元，跌3.33%；華置（0127）見52周低2.5元，收報2.54元，跌5.58%；嘉華國際（0173）見52周低3.34元，收報3.36元，跌0.88%；大家樂（0341）見52周低13.78元，收報13.86元，跌0.72%；恒隆地產（0101）見52周低17.82元，收報18.14元，升0.67%；H&H國際（1112）見52周低20.4元，收報20.7元，跌3.04%；遠大住工（2163）見52周低9.76元，收報9.96元，升0.1%；永旺（0984）見52周低1.49元，收報1.5元，跌3.23%；中策（0235）見52周低0.053元，收報0.055元，跌3.51%。
異動股
上升異動股，包括，新晨中國動力（1148）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升19.32%；理文化工（0746）創上市新高，見10.48元，收報10.3元，升15.34%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.8元，收報1.72元，升10.26%；中鋁（2600）創52周高，見7.49元，收報7.29元，升9.3%；歐化（1711）收報0.305元，升8.93%；中原建業（9982）收報1.68元，升8.39%；東岳（0189）收報23.35元，升8.1%；海亮國際（2336）收報0.17元，升7.59%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.63元，收報1.57元，升7.53%；富力（2777）收報6.36元，升7.25%；瑞安房地產（0272）創52周高，見1.45元，收報1.42元，升6.77%。
下跌異動股，包括，思摩爾（6969）收報35.15元，跌15.5%；方正控股（0418）收報0.84元，跌11.58%；偉俊集團控股（1013）收報0.076元，跌10.59%；海倫司（9869）創上市新低，見20.3元，收報22.05元，跌9.26%；譽宴（1483）收報1.09元，跌8.4%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.9元，收報3.98元，跌8.29%；康寧傑瑞製藥（9966）收報21.35元，跌7.97%；特步（1368）收報13.3元，跌7.89%；縱橫遊（8069）收報0.31元，跌7.46%；新東方（9901）收報16.14元，跌7.45%。
其他報道
郭明錤料蘋果 iPhone 13系列容量增加 平均售價將上調
人社保約談保障勞動者權益 「ATM」跌逾3% 科指跌2.6%恒指跌1.5%
恒指低開320點 跌穿10天線試20天線 阿里跌3.8% 美團跌3.1%