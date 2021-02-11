人社保約談保障勞動者權益，「ATM」拖累大市近300點，恒指今早低開320點後，僅曾收窄1點跌幅至跌319點，但ATM拖累，大市最多跌545點，恒指跌穿10天線(26034.67點)及20天線(25751.01點)；跌穿科指10天線(6723.53點)，下試20天線(6479.85點)。北水終止連續5日流入。