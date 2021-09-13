肖亞慶指出，二是加強推廣應用，加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉活動，也要抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點。三是促進跨界融合，推動電動化與智能網聯技術的融合發展。四是提升產品質量，在質量安全、低溫適用等各方面提供更高標準、更嚴要求。

小鵬汽車（9868）現報149.2元，跌2.8%；理想汽車（2015）現報117.7元，跌1.01%；恒大汽車（0708）現報5.3元，跌4.33%；比亞迪（1211）現報252.4元，跌3.52%；吉利（0175）現報26.8元，跌1.29%。

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