港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連跌
文章日期：2021年9月13日 11:18
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.07點子至0.06482%。
港元現報7.7774元升值2點子，曾貶值最多15點子，報7.7791元，亦曾升值最多4點子，報7.7772元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至0.03821%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04018%；2星期HIBOR無升跌報0.04875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.15點子至0.14257%；6個月期HIBOR跌0.41點子至0.23875%；12個月期HIBOR跌0.68點子至0.33554%。
美元指數現報92.053升值0.005點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.08388%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0191%，終止連續1日收窄，利差是2021年9月09日後最高，當日差距為-0.0147%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年9月09日，當日利差報-0.0147%。
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