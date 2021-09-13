郭明錤料蘋果 iPhone 13系列容量增加 平均售價將上調
文章日期：2021年9月13日 10:59
蘋果iPhone 13 將於美國時間周二 (14日) 發布。有「蘋果最強分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤發表報告並對iPhone 13作出預測，並估計iPhone 13平均售價可能會因容量更大而提升。
報告提到，iPhone 13 Pro 與 13 Pro Max 的容量選項為 128GB、256GB、512GB 與 1TB，iPhone 13 與 13 mini 的容量選項為 128GB、256GB 與 512GB。
郭明錤於報告中提到，由於iPhone 13 的平均容量提升，故其平均售價亦可能因此而提高。受益於美國對華為禁令，以及新設計與規格升級，料iPhone 13今年出貨量仍能按年錄得增長。
郭明錤認為，iPhone 目前面臨的挑戰是零部件短缺，但相信對 iPhone 13 出貨量影響有限。
對於Apple Watch Series 7，郭明錤表示，因面板模組品質議題，故 Apple Watch 7組裝的量產時間延後至9月下旬，但相信不會影響發佈時間。 Apple Watch 7 的主要組裝廠商立訊目前正在積極複製產線，並預計在9月底所有產線開始大量生產，故 Apple Watch 7 的供貨自10月中下旬後將會明顯改善。
AirPods 3方面，他認為其定價將高於AirPods 2，或者 AirPods 3定價與目前 AirPods2相同，但降低後者售價。他預計今年第四季AirPods的出貨量將與去年同期相若，而明年第一季年增率將達15%，主要受惠於新型號優勢。
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