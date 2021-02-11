國家人力資源社會保障部上周五（10日），聯同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益，對美團（3690）、餓了麼、滴滴出行（美：DID）、貨拉拉（香港名稱Lalamove）、滿幫（美：YMM）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等10家龍頭平台企業開展聯合行政指導。

會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企業要切實提高政治站位，準確理解和把握《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的主要內容，全面貫徹落實好《意見》要求，依法合規用工。頭部平台企業要「走前頭做示範」，全面了解及梳理排查平台用工的情況和問題，依法制定整改工作方案。

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